Индийская актриса умерла во время свадьбы

СМИ: умерла индийская актриса Шридеви

Индийская киноактриса Шридеви (настоящее имя Шри Амма Янгер Айяпан) скончалась от сердечного приступа в Дубае вечером в субботу в возрасте 54 лет. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NDTV.

По данным телеканала, актриса приехала в Дубай, чтобы присутствовать на свадьбе племянника.

Шридеви считается одной из самых популярных звезд индийского кино, она снималась и на студиях Болливуда в Мумбаи, и в южноиндийском кино. Всего актриса снялась в 270 картинах.

Советским зрителям актриса была известна по фильмам "Артист" (Kalaakaar, 1983 год), "Родной ребенок" (Aulad, 1987 год), "Мистер Индия" (Mr. India, 1987 год) и другим.