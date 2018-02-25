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«Накладные ресницы и сеанс у дантиста»: что подарили номинантам на «Оскар»
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Что подарили номинантам на «Оскар» 

Рамблер 25 февраля 2018
Четвертого марта 2018 года в США прошла 90-я церемония вручения кинопремии «Оскар». «Коммерсант» выяснил, какие подарки получили номинанты на премию.
Все 25 номинантов получают подарки вне зависимости от итогов премии. По данным газеты, в 2018 году стоимость подарочной корзины превысила 100 тысяч долларов (примерно 5,7 миллиона рублей).
Номинанты на «Оскар» получили продукты (ящик мексиканской газировки по запросу, веганские карамельки и ящик апельсинов из Калифорнии) и «медицинские» призы (сеанс у дантиста, встреча с психотерапевтом по избавлению от фобий, антивозрастные добавки).
Также в корзине оказались подарки из областей гигиены, красоты и самозащиты: подмышечные прокладки от пота, зубная паста с древесным углем, «бомбочки» для ванн от зоозащитной организации PETA, набор накладных ресниц и перцовый баллончик.
Среди самых дорогостоящих призов — 12-дневная поездка в Танзанию на двоих, неделя на Гавайях, семь дней в SPA Golden Door в Сан-Диего, проживание на греческой вилле в Халкидики и бриллиантовое ожерелье.
Помимо вышеупомянутых призов, номинанты на «Оскар» получили пожертвования в десять тысяч долларов от своего имени в любой приют для животных, датские поваренные книги, возможность пройти генетический тест, съедобные шоколадные серьги и еще около 30 других подарков.
В 2016 году подарочная корзина номинантов на «Оскар» стоила 200 тысяч долларов. Среди подарков была подтяжка груди, 10-дневный тур в Израиль и пожизненные поставки крема для кожи. В 2013 году в подарочном наборе оказались бутылка текилы и упаковка «премиум»-презервативов, а в 2010-м — пружинный матрас.
На 90-м «Оскаре» в номинации «Лучший фильм года», считающейся главной номинацией кинопремии, одержал победу фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». Фильм также получил «Оскары» за лучшую режиссуру, оригинальный саундтрек и работу художников-постановщиков.
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