«Это — шизофрения»: Якубович оскорбил участников шоу «Поле чудес»

Телеведущий Леонид Якубович в эфире программы «Сегодня вечером» на «Первом канале» заявил, что на «Поле чудес» приходят не для того, чтобы отгадывать слова, и раскритиковал участников программы, не читавших «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова

Коллега Максим Галкин спросил Якубовича, как у него хватает терпения на общение с людьми, которые «через 20 секунд» забывают содержание задания.

«Мастер и Маргарита», — говорю я и начинаю: «В белой мантии с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой…». Поворачиваюсь, и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз», — сказал он. По словам Якубовича, никто из участников не знал, кто такой Булгакова, и «Мастера и Маргариту» они не читали. «О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту?» — рассказал он. Якубович в ответ рассказал, что однажды «этой, в общем, не очень толковой программы коснулась тень гения».

Галкин отметил, что люди приходят на «Поле-чудес», чтобы передать приветы, «себя показать» и подарить что-то Якубовичу.

«Возьмем концепцию с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек, с образованием, полтора часа или два часа всерьез, на глазах у всей страны, по буквам угадывают слово. Это — диагноз. Это — шизофрения. Что вы, ребята, не об этом разговор, бросьте дурака валять, вы же не за этим приехали. Вас кто-нибудь живым и здоровым увидит на экране, будет пить до утра. Дай бог привет передадите — это обморок. Вот и все», — сказал Якубович. Телеведущий отметил, что он «рушит» эти задачи за две минуты до начала, поэтому участники «физически не понимают, что теперь делать».