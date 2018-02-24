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«Это — диагноз!»: Якубович грубо отозвался о «Поле чудес»
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Леонид Якубович разошелся: телеведущий грубо отозвался о шоу «Поле чудес» 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В студии проекта «Сегодня вечером» Якубович назвал капитал-шоу «Поле чудес» — бестолковым, а также рассказал о некоторых необразованных участниках. Постоянный ведущий проекта не шутил, говорил всерьез и мог бы пойти дальше в своих оценочных высказываниях, если бы его не остановили ведущие Максим Галкин и Юлия Меньшова.
Якубович вспомнил случай, когда участники проекта не могли вспомнить, кто такой Булгаков и что он написал.
«XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз! У меня был канонический случай. Тень гения коснулась этой, в общем, не очень толковой программы. «Мастер и Маргарита», — говорю я и начинаю читать отрывок. Поворачиваюсь и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Говорю: «Вы знаете, кто такой Булгаков?» Они мне — «нет». Но вы читали «Мастера и Маргариту»? Они снова — «нет». О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Больше не о чем. Я редко впадаю в ступор, но тогда растерялся ни на шутку», — рассказал Леонид Якубович.
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