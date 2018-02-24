Леонид Якубович разошелся: телеведущий грубо отозвался о шоу «Поле чудес»

Юлия Меньшова. В студии проекта «Сегодня вечером» Якубович назвал капитал-шоу «Поле чудес» — бестолковым, а также рассказал о некоторых необразованных участниках. Постоянный ведущий проекта не шутил, говорил всерьез и мог бы пойти дальше в своих оценочных высказываниях, если бы его не остановили ведущие Максим Галкин

Якубович вспомнил случай, когда участники проекта не могли вспомнить, кто такой Булгаков и что он написал.