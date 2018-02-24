Ещё
Интеллектуальное дно: звезда КВН дерзко ответила Бузовой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интеллектуальное дно: звезда КВН дерзко ответила Бузовой на оскорбление 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Бывший участник КВН Алексей Скороходов высказался по поводу конфликта с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, артистка первая начала его оскорблять.
Судя по всему, юморист считает, что во всем виноваты фанаты исполнительницы. Он назвал поклонников творчества Бузовой интеллектуальным дном.
"Вы лишь едите комбикорм, который вам в корыто насыпает ваша хозяйка! При этом лично к Бузовой у меня претензий нет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — отметил Скороходов.
Артист даже похвалил коллегу. "Молодец она! Зарабатывает бабки на любви людей жрать говно!" — добавил он.
Звезда КВН напомнила, с чего начался конфликт.
"Я выложил картинку, которая кому-то показалась не смешной. Я не оскорблял Бузову, а весь конфликт у меня со сворой обезумевших инста-комментаторов", — пишет юморист.
Он добавил, что именно Бузова первая оскорбила его: певица назвала Скороходова недомужчиной.
"Но я на это не обижаюсь", — заключил Скороходов.
Напомним, что ведущая "Дома-2" пригрозила звезде КВН судом.
"Называть меня шлюхой и оскорблять моих поклонников, называя их мразями и собаками я не позволю никому", — написала она на своей странице в социальной сети Instagram.
На защиту исполнительницы встал и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Как писали Dni.Ru, он извинился за поведение Скороходова.
Дни.ру: последние новости
Панин взбесился после заявления Соловьева о Серебрякове Зверев сообщил о замужестве 70-летней Ротару Снимок постаревшей Высоцкой вызвал оторопь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Эмма Чемберс11
Известный российский экономист сбил свою жену96
Украина приготовилась к полномасштабной войне с РФ1529
«Заткни свой рот поганый»: «жена депутата» устроила дебош в самолете373
Мошенники решили нажиться на трагедии с Ан-14818
Видео
02:36
В центре Одессы захватили санаторий
Происшествия
00:31
Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
Происшествия
01:00
Соловьев взбесил Панина
Шоу-бизнес
00:30
«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха
Компании В мире
01:00
Сын Ротару раскрыл тайну
Шоу-бизнес
01:00
70-летняя Ротару вышла замуж
Шоу-бизнес
01:02
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу
Украина
00:32
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными
Общество Погода
00:30
Разъяренная мурена напала на дайвера
Происшествия
01:19
Аксенов рассказал, кто отстоял Крым в 2014 году
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение