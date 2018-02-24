Интеллектуальное дно: звезда КВН дерзко ответила Бузовой на оскорбление

Бывший участник КВН Алексей Скороходов высказался по поводу конфликта с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, артистка первая начала его оскорблять.

"Вы лишь едите комбикорм, который вам в корыто насыпает ваша хозяйка! При этом лично к Бузовой у меня претензий нет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — отметил Скороходов. Судя по всему, юморист считает, что во всем виноваты фанаты исполнительницы. Он назвал поклонников творчества Бузовой интеллектуальным дном.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 23, 2018 в 10:03 PST Артист даже похвалил коллегу. "Молодец она! Зарабатывает бабки на любви людей жрать говно!" — добавил он.

Звезда КВН напомнила, с чего начался конфликт.

"Я выложил картинку, которая кому-то показалась не смешной. Я не оскорблял Бузову, а весь конфликт у меня со сворой обезумевших инста-комментаторов", — пишет юморист.

Он добавил, что именно Бузова первая оскорбила его: певица назвала Скороходова недомужчиной.

"Но я на это не обижаюсь", — заключил Скороходов.

Напомним, что ведущая "Дома-2" пригрозила звезде КВН судом.

"Называть меня шлюхой и оскорблять моих поклонников, называя их мразями и собаками я не позволю никому", — написала она на своей странице в социальной сети Instagram.