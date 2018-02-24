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Снимок постаревшей Высоцкой вызвал оторопь
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Снимок постаревшей Высоцкой вызвал оторопь 

Дни.ру 47 минут назад
Фото: GLOBAL LOOK press
Телеведущая Юлия Высоцкая поделилась необычным снимком. Пользователи социальных сетей раскритиковали ее за внешний вид.
Судя по всему, фотография была сделала в ресторане. Высоцкую запечатлели сидящей за столиком в черной рубашке и белой юбке.
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Внимание пользователей привлекли ноги ведущей. Многие посчитали, что ей стоило бы спрятать их под плотными колготками. Некоторых это зрелище просто ужаснуло. "Какая страшная фотка, как бабка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — пишет один из комментаторов. "Ножки надо прикрывать, не очень выглядят", — пишет другой.
Были и те, кому худоба Высоцкой пришлась по вкусу. "Наверное Вы не видели красивых ног, вот и советуете фотошопить. Ноги-блеск!" — заявляет участник беседы. "Ой, какие чудесные костлявые коленочки! Как настоящая француженка", — присоединяется второй.
Многие заметили, что ведущая несколько постарела. "Молодость-это недостаток который очень быстро проходит", — отмечает пользователь. "Ультранеудачное фото, поза выражение лица ноги все как у старой бабки!" — добавил другой.
При этом снимок набрал невероятную популярность. Всего за час после публикации больше десяти тысяч человек поставили под фотографией отметку "Мне нравится".
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