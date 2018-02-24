Сын Ротару раскрыл тайну

Сын о тайном замужестве Ротару: «Ее сердце занято»

Руслан Евдокименко, сын знаменитой певицы Софии Ротару , прокомментировал слухи о ее тайном замужестве. Он заявил, что сердце артистки давно занято.

Слухи о тайном замужестве Ротару пошли после фразы модельера Сергея Зверева , которую тот как бы случайно обронил. Евдокименко эта информация очень удивила.

Сын певицы засмеялся, когда услышал, что он вновь вышла замуж. "Я глупости не комментирую. У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне", — заявил он в беседе с корреспондентом РЕН ТВ

В замешательство слухи о свадьбе привели и официального представителя Ротару. "Надо проверить. Вчера еще замужем не была", — цитирует его "Комсомольская правда"

По словам менеджера, исполнительница прекрасно себя чувствует и без замужества. Он заявил, что она недавно вернулась с отдыха и сейчас работает в Киеве.