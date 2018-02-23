Бузову поймали на неуплате налогов

Ольга Бузова увлеклась рекламой — и забыла про налоги?

Соцсети переживают бум рекламы: звезды сколачивают состояния в Instagram на доверии фанатов. Рынок стремительно растет, но остается без контроля со стороны государства.

Игра без правил Лидером по доходам в сети среди звезд считается ведущая «Дома-2» Ольга Бузова . В том, как она и другие представители шоубизнеса зарабатывают на интернет-рекламе, разбирался «Собеседник»

На фоне березок стоит Ольга Бузова, в руках у нее — пачка чипсов. С ними, говорит звезда, она любит гулять в парках. За один такой пост в Instagram в зависимости от времени и формата публикации можно получить до нескольких сот тысяч рублей. По оценке Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ), месячный доход звезды в Instagram достигает примерно 8 млн руб. В год получается почти 100 млн Помимо чипсов, продвигает Бузова салоны красоты, косметику, нижнее белье, шоколад, крем от прыщей. В общем, все подряд. При этом предупреждений о рекламе в аккаунте не делает: особенно наивным поклонникам остается поверить, что всем этим брендам певица доверяет и сама.

На аккаунт Бузовой подписано больше 12 млн человек.

Аудитория больше, чем у многих медиа, но при этом ограничения на рекламу, как в СМИ, здесь не действуют.

Косвенную рекламу «запрещенки» нам удалось найти и у Бузовой. «Дорогие мои! Я решила разыграть для вас кучу крутых призов!» — сообщила она на прошлой неделе. Жаждущие выиграть путевку на Бали и новый iPhone X должны были подписаться на 63 других аккаунта, которые в свою очередь тоже зарабатывают в Instagram. Один из них, @_wengallbi_, рекламирует известный бренд виски. В СМИ же реклама алкоголя не допускается. Деньги в тени — Это нерегулируемый рынок. Здесь можно встретить рекламу и онлайн-казино, и других запрещенных в прессе вещей, — говорит директор аналитической службы РИАБ Кирилл Танаев.

Ксения Собчак. Следом за Бузовой в лидерах по заработкам идут две ее коллеги — экс-ведущие «Дома-2» Ксения Бородина

Зампред комитета Госдумы по информтехнологиям Андрей Свинцов говорит, что сделки по рекламе в блогах заключаются в основном неофициально.

— Весь рекламный рынок в интернете составляет 100 млрд руб., около 30 млрд из них приходится на серые сделки в Instagram и других соцсетях. Налог на доходы в 13% такие люди не платят, вот и считаем, сколько на этом теряет государство, — посетовал Свинцов в беседе с «Собеседником».

Получается, до 4 млрд руб. Бюджет города Волжский в Волгоградской области, где проживают 326 тысяч человек.

Однако государство в регулировании рекламного рынка в соцсетях бессильно, признает депутат:

— Законодательно очень трудно обязать блогеров декларировать доходы. За всеми не уследишь, да и проблемно доказать, что тот или иной аккаунт принадлежит конкретному человеку. Остается смириться с тем, что зарабатывающие в интернете платят налоги только добровольно.

Звезды в основном так и делают, полагает Кирилл Танаев. В серой зоне заключаются сделки в основном до 50 тыс. руб., а все, что выше — это заказы от крупных компаний и им нужен договор, указывает он.

В таких случаях исполнители выступают как индивидуальные предприниматели. Зарегистрирована в этом качестве и Ольга Бузова. Но проверить, сколько она платит налогов, невозможно: в отличие от юрлиц, ИП публично о финансах не отчитываются.

Многостаночница Зато другие налоги Бузова, как выяснил «Собеседник», платить точно забывает. По ее ИНН мы нашли три задолженности перед ФНС : налог на имущество и пени по транспортному налогу на общую сумму 2 тыс. 470 руб. 51 коп. (СКРИН).

В прошлом году Forbes оценил доходы Ольги Бузовой в 2,2 млн $. В последнее время они только растут, и скоро, кажется, она сможет конкурировать с олигархами. Многих депутатов и чиновников она уже обогнала, в том числе и губернатора своего родного Петербурга Георгия Полтавченко

Выросла и цена корпоративов с участием звезды — теперь они стоят 2,5 млн руб. А помимо прочего, она ведь и певица, и актриса, и ведущая, и дизайнер. Недавно презентовала в том же Instagram собственную марку одежды Olga Buzova Design. Вместе с сестрой Анной ранее она открыла магазины бижутерии Bijoux Room.

Согласно ЕГРЮЛ, партнерами Ольги по бизнесу, помимо сестры, являются также ее бывший муж Дмитрий Тарасов и Константин Штрыкин. Штрыкин долгое время встречался с Анной Бузовой, но они также расстались. Несмотря на личные размолвки, все четверо до сих пор владеют равными долями в ООО «Фэшн».

Не без политики Как выяснил «Собеседник», планирует Ольга Бузова заняться и ресторанным бизнесом — ею совместно с Кареном Мелконяном зарегистрирована фирма «Бузова Рест Компани». Мелконян известен как управляющий сети «Бургер Клаб».

В последнее время в Instagram Бузовой стали появляться написанные в нетипичном для нее стиле посты, в которых отмечаются достижения Москвы. Общий месседж: жизнь в столице налаживается. Она радовалась тому, что город стал лучше освещаться, что Москва привлекает много туристов и так далее. Видимо, ей досталась часть из 7 млрд руб., выделенных Сергеем Собяниным из бюджета на «информационное сопровождение крупных городских проектов» в соцсетях.

Скандал Занимается Бузова и пиаром Владимира Путина , периодически размещая его фотографии в своем аккаунте. Остается надеяться, что с Путина денег за рекламу звезда не берет. Тем более она и сама, кажется, не без политических амбиций. И, как и ее бывшая коллега по «Дому-2» Ксения Собчак, не исключает, что будет через шесть лет баллотироваться на пост главы государства. Просто пока ей не исполнилось положенных по закону 35 лет.

Подписчики Ксении Бородиной в Instagram упрекнули ее в использовании для рекламы собственного ребенка. Бородина разместила совместный снимок с дочкой, пожаловавшись, что девочка любит сладкое и часто переедает конфет, поэтому страдает от аллергии. А подавлять симптомы, мол, помогают таблетки определенной марки.