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70-летняя Ротару вышла замуж
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Зверев сообщил о замужестве 70-летней Ротару 

Дни.ру 47 минут назад
София Ротару вышла замуж. Церемония прошла тайно. Об этом сообщил Сергей Зверев.
Проболтался стилист во время одной из встреч с фанатами. Когда речь зашла о женщинах, которым Сергей мог бы предложить руку и сердце, поклонники стали перечислять кандидаток — Ирина Аллегрова, Азиза Софии Ротару.
В этот момент у Зверева вырвалось разоблачающее личную жизнь певицы высказывание.
"Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная, " — завил стилист.
Однако Зверев тут же замолчал, видимо, осознав, что сболтнул лишнего. Как не умоляли фанаты рассказать о замужестве 70-летней Ротару, стилист был непреклонен и перевел разговор на другую тему.
Сама певица ни разу не говорила о замужестве, после того, как в 2002 году скончался ее первый супруг Анатолий Евдокименко.
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