70-летняя Ротару вышла замуж

Зверев сообщил о замужестве 70-летней Ротару

София Ротару вышла замуж. Церемония прошла тайно. Об этом сообщил Сергей Зверев.

Проболтался стилист во время одной из встреч с фанатами. Когда речь зашла о женщинах, которым Сергей мог бы предложить руку и сердце, поклонники стали перечислять кандидаток — Ирина Аллегрова , Азиза Софии Ротару.

В этот момент у Зверева вырвалось разоблачающее личную жизнь певицы высказывание.

"Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная, " — завил стилист.

Однако Зверев тут же замолчал, видимо, осознав, что сболтнул лишнего. Как не умоляли фанаты рассказать о замужестве 70-летней Ротару, стилист был непреклонен и перевел разговор на другую тему.