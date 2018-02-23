Волочкова опубликовала провокационное фото

Волочкова попросила не повторять ее шпагаты

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 22, 2018 в 9:47 PST Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала очередное провокационное фото, сделанное во время отдыха на яхте в ОАЭ.

Балерина в купальнике показала свой "фирменный трюк" — безупречный шпагат. "Не пытайтесь повторить этот трюк… Можно упасть в воду с большой яхты 50 метровой", — добавила Волочкова.

Как отметили читателей "звездных новостей", в последнее время немало актрис и певиц начали ходить на интенсивную растяжку и публиковать фото на шпагате, делая отсылку к Волочковой. Фанаты Анастасии сказали, что балерину нельзя затмить в этом "деле", ведь она была первооткрывателем жанра "фото на шпагате" и давно заслужила звание "лучшей" в этом деле.