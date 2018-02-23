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Волочкова опубликовала провокационное фото
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Волочкова попросила не повторять ее шпагаты 

Russianshowbiz.info 23 февраля 2018
Фото: Instagram
Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала очередное провокационное фото, сделанное во время отдыха на яхте в ОАЭ.
Балерина в купальнике показала свой "фирменный трюк" — безупречный шпагат. "Не пытайтесь повторить этот трюк… Можно упасть в воду с большой яхты 50 метровой", — добавила Волочкова.
>>Волочкова показала особый шпагат
Как отметили читателей "звездных новостей", в последнее время немало актрис и певиц начали ходить на интенсивную растяжку и публиковать фото на шпагате, делая отсылку к Волочковой. Фанаты Анастасии сказали, что балерину нельзя затмить в этом "деле", ведь она была первооткрывателем жанра "фото на шпагате" и давно заслужила звание "лучшей" в этом деле.
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