В Испании задержали русского рэпера

Испанская полиция задержала русского рэпера ST на матче «Спартака»

Видеозапись задержания опубликовал Telegram-канал Super. На записи видно, как рэпер пытается объяснить полицейским, что у него при себе нет оружия. На видеохостинге YouTube также появилось видео того, как сотрудники правоохранительных органов отпускают ST, а тот демонстрирует журналистам голый торс.

Ранее в пятницу сообщалось, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» из Бильбао и московским «Спартаком» произошла драка с участием фанатов обеих команд. Испанские СМИ назвали зачинщиками болельщиков московского клуба.