«За 500 рублей»: Дробыш ударил Самбурскую

Дробыш избил Самбурскую

Действие разворачивается в коридоре. Артистка бежала за продюсером, прося 500 рублей. В какой-то момент музыкант резко развернулся и нанес актрисе удар в нос.

Самбурская упала на пол и зарыдала. Однако в конце ролика Настасья все-таки начинает смеяться.

"Ну как так… за 500рублей, такая жестокость", — подписала видео актриса (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Фев 22, 2018 в 6:34 PST Поклонники не сразу поняли, что это была шутка. "Дикость", "Так правдоподобно, мне даже больно стало", "Жестокость не люблю, даже в шутках", "Это фильм такой снят или реально?" "Это правда? Он тебя ударил?" "Я два раза пересматривала, чтобы понять", — написали Настасье взволнованные россияне.

Отметим, что недавно актриса стала ведущей программы "Ревизорро", заменив на этом посту Лену Летучую. Теперь драки для Самбурской — привычное дело. Так, в конце января актриса вместе со съемочной группой отправилась в Нижний Новгород, чтобы проверить заведения города. В одном из кафе на Настасью и ее команду напали руководители кафе.