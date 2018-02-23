Ещё
«За 500 рублей»: Дробыш ударил Самбурскую
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дробыш избил Самбурскую 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Виктор Дробыш ударил по лицу Настасью Самбурскую. Видео избиения актриса опубликовала в Instagram.
Действие разворачивается в коридоре. Артистка бежала за продюсером, прося 500 рублей. В какой-то момент музыкант резко развернулся и нанес актрисе удар в нос.
Самбурская упала на пол и зарыдала. Однако в конце ролика Настасья все-таки начинает смеяться.
"Ну как так… за 500рублей, такая жестокость", — подписала видео актриса (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Поклонники не сразу поняли, что это была шутка. "Дикость", "Так правдоподобно, мне даже больно стало", "Жестокость не люблю, даже в шутках", "Это фильм такой снят или реально?" "Это правда? Он тебя ударил?" "Я два раза пересматривала, чтобы понять", — написали Настасье взволнованные россияне.
Отметим, что недавно актриса стала ведущей программы "Ревизорро", заменив на этом посту Лену Летучую. Теперь драки для Самбурской — привычное дело. Так, в конце января актриса вместе со съемочной группой отправилась в Нижний Новгород, чтобы проверить заведения города. В одном из кафе на Настасью и ее команду напали руководители кафе.
Дни.ру: последние новости
Зверев сообщил о замужестве 70-летней Ротару Ирина Мирошниченко похоронила дочь Дана Борисова резко ответила на обвинение в эскорте
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
70-летняя Ротару вышла замуж39
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными5
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу31
Турция разнесла гуманитарный конвой в Сирии38
Неожиданное признание избитого украинского политолога150
Видео
02:36
В центре Одессы захватили санаторий
Происшествия
00:31
Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
Происшествия
00:30
«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха
Компании Статьи
01:00
70-летняя Ротару вышла замуж
Шоу-бизнес
01:02
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу
Украина
00:32
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными
Общество Погода
00:30
Разъяренная мурена напала на дайвера
Происшествия
01:19
Аксенов рассказал, кто отстоял Крым в 2014 году
Политика
00:15
Пентагон оценил угрозу от российских Су-57 в Сирии
Армия Оружие
01:47
США пригрозили Асаду применением силы
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение