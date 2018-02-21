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Самая сексуальная ведущая оценила свои ягодицы
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Самая сексуальная ведущая оценила свои ягодицы в несколько миллионов 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: @lasobrideperez
Аргентинка Соло Перез, которая носит негласное звание самой сексуальной ведущей прогноза погоды в родной стране, застраховала ягодицы на два миллиона песо (около 5,7 миллиона рублей по текущему курсу). Об этом пишет The Mirror.
24-летняя латиноамериканская звезда рассказывает о погоде на местном телеканале TyC Sports. По словам журналистов, выпуски прогнозов с Перез настолько популярны, что некоторые зрители опаздывают из-за них на работу.
В социальных сетях на девушку подписаны миллионы людей, которые ежедневно оставляют сотни тысяч лайков и комментариев под каждым постом. Центральное место большинства фотографий Перез занимают ее знаменитые ягодицы: именно поэтому она решила застраховать их.
Телеведущая недавно рассказала, что приобрела пышные формы с помощью физических упражнений: благодаря интенсивным тренировкам аргентинская звезда набрала более десяти килограммов.
«Мне нравится культура фитнеса и атмосфера тренажерного зала», — поделилась Перез.
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