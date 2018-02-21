Самая сексуальная ведущая оценила свои ягодицы в несколько миллионов

Публикация от Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) Фев 16, 2018 в 2:16 PST Аргентинка Соло Перез, которая носит негласное звание самой сексуальной ведущей прогноза погоды в родной стране, застраховала ягодицы на два миллиона песо (около 5,7 миллиона рублей по текущему курсу). Об этом пишет The Mirror.

24-летняя латиноамериканская звезда рассказывает о погоде на местном телеканале TyC Sports. По словам журналистов, выпуски прогнозов с Перез настолько популярны, что некоторые зрители опаздывают из-за них на работу.

В социальных сетях на девушку подписаны миллионы людей, которые ежедневно оставляют сотни тысяч лайков и комментариев под каждым постом. Центральное место большинства фотографий Перез занимают ее знаменитые ягодицы: именно поэтому она решила застраховать их.

Телеведущая недавно рассказала, что приобрела пышные формы с помощью физических упражнений: благодаря интенсивным тренировкам аргентинская звезда набрала более десяти килограммов.