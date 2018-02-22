«Доводила до абсурда»: вдова Марьянова об утрате

Актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября из-за оторвавшегося тромба. Врачи не успели оказать артисту необходимую помощь. Смерть Дмитрия стала большим ударом для его друзей и поклонников, а особенно для его семьи — у Дмитрия осталась жена Ксения и дочка Анфиса.
Трудно описать, какой ужас пережила Ксения Бик после смерти мужа. Долгое время они никак не комментировала кончину Марьянова и не могла общаться с журналистами. Сейчас женщина постепенно возвращается к нормальной жизни и учится существовать без Дмитрия.
Ксения призналась, что буквально сходила с ума. «Когда хотела, когда чувствовала, провоцировала себя на это, доводила до абсурда, обнимала и надевала рубашки, вдыхала любимый одеколон. Казалось, что схожу с ума, но никаких таблеток! Ибо видела и знаю все о химической зависимости», — делилась вдова актера.
Кроме того, некоторые знакомые обвинили Бик в смерти Марьянова, что только усугубляло состояние Ксении. Она отметила, что этот сложный период столкнулась с предательством многих людей.
"Ужас, с которым сталкиваются люди в шоу-бизнесе невозможно себе вообразить! С этим могут жить какие-то очень специальные люди, к которым я точно не отношусь. Ложь, травля, продажность, безжалостность, зависть, ненависть, не знающая границ, предательство. Выход один: молчать!" — поделилась Ксения в интервью с "АиФ".