«Доводила до абсурда»: вдова Марьянова об утрате

«Доводила до абсурда»: вдова Дмитрия Марьянова откровенно рассказала о том, как пыталась справиться с утратой

Актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября из-за оторвавшегося тромба. Врачи не успели оказать артисту необходимую помощь. Смерть Дмитрия стала большим ударом для его друзей и поклонников, а особенно для его семьи — у Дмитрия осталась жена Ксения и дочка Анфиса.

Трудно описать, какой ужас пережила Ксения Бик после смерти мужа. Долгое время они никак не комментировала кончину Марьянова и не могла общаться с журналистами. Сейчас женщина постепенно возвращается к нормальной жизни и учится существовать без Дмитрия.

Ксения призналась, что буквально сходила с ума. «Когда хотела, когда чувствовала, провоцировала себя на это, доводила до абсурда, обнимала и надевала рубашки, вдыхала любимый одеколон. Казалось, что схожу с ума, но никаких таблеток! Ибо видела и знаю все о химической зависимости», — делилась вдова актера.

Кроме того, некоторые знакомые обвинили Бик в смерти Марьянова, что только усугубляло состояние Ксении. Она отметила, что этот сложный период столкнулась с предательством многих людей.