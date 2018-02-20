Ещё
Садальский порекомендовал пить мельдоний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Садальский порекомендовал пить мельдоний 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Актер Станислав Садальский опубликовал в Инстаграме фотографию с пачкой "Милдроната".
Актер рассказал, что его врачи положительно отзываются о "Милдронате" или мельдонии, который стал причиной скандала на Олимпиаде. Садальский пьет лекарство для укрепления сердечной мышцы, хотя специалисты также отмечают положительное действие на все мышцы человека. Кроме того, мельдоний снижает давление и помогает восстановить зрение.
>> Как мельдоний попал в пробы Крушельницкого: версии
Садальский отметил, что лекарство принимают многие, даже сам его создатель, поэтому удивительно, что мельдоний считают допингом. Актер считает, что препарат занесен в список "запрещенных" по указу США, но все это является тщательно спланированной операцией.
Отмечая положительные свойства мельдония, Садальский заметил, что его стоит осторожно принимать людям, имеющим проблемы с потенцией, препарат может снижать уровень тестостерона.
Russianshowbiz.info: последние новости
Станислав Ярушин уехал из России Аршавина может попасть в тюрьму Максим Галкин отреагировал на сожжение католического собора
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказание для пенсионеров, исход россиян из банков и другие события дня24
В РФ отреагировали на действия Порошенко113
Выдвинута новая версия крушения Ан-14859
Россия официально признана «агрессором»1215
Осин получил жуткую травму в ДТП12
Видео
00:35
Выдвинута новая версия крушения Ан-148
Происшествия
01:19
Осин получил жуткую травму в ДТП
Шоу-бизнес
00:36
Более 70 сантиметров снега выпало с начала февраля
Новости Москвы
01:00
Экс-барабанщик группы «Черный кофе» найден мертвым
Происшествия Другое
01:51
Россия официально признана «агрессором»
В мире Украина
00:59
Украина нашла новые минусы в Крымском мосту
Общество
00:52
Садальский порекомендовал пить мельдоний
Шоу-бизнес
00:21
Путин обсудил с Совбезом Сирию и Донбасс
Политика
05:26
Собвез ООН почтил память Чуркина
Политика
01:12
Адвокаты усомнились в выводах СК по «Хованскому делу»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение