Садальский порекомендовал пить мельдоний

Актер Станислав Садальский опубликовал в Инстаграме фотографию с пачкой "Милдроната".

Актер рассказал, что его врачи положительно отзываются о "Милдронате" или мельдонии, который стал причиной скандала на Олимпиаде. Садальский пьет лекарство для укрепления сердечной мышцы, хотя специалисты также отмечают положительное действие на все мышцы человека. Кроме того, мельдоний снижает давление и помогает восстановить зрение.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Фев 20, 2018 в 12:19 PST Садальский отметил, что лекарство принимают многие, даже сам его создатель, поэтому удивительно, что мельдоний считают допингом. Актер считает, что препарат занесен в список "запрещенных" по указу США, но все это является тщательно спланированной операцией.

Отмечая положительные свойства мельдония, Садальский заметил, что его стоит осторожно принимать людям, имеющим проблемы с потенцией, препарат может снижать уровень тестостерона.