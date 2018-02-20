Собчак прищучили за статью в модном журнале

Жалоба на кандидата в президенты России Ксению Собчак поступила в Центризбирком . Общественные наблюдатели считают, что выдвиженец партии "Гражданская инициатива" нарушила правила предвыборной агитации.

Поводом для жалобы, поданной "Национальным общественным мониторингом", стала статья в журнале Tatler. На обложке номера, который готовится к выходу в марте, размещена фотография Ксении Собчак. А материал в издании анонсируется как статья в жанре "встреча с избирателями".

В документе, поданном в ЦИК, отмечается, что агитационные материалы должны сопровождаться сведениями об условиях оплаты (в частности, о ее размере) эфирного времени или размещения материалов в сетевых изданиях. А вся информация о СМИ, публикующем статьи, должны быть представлены в ЦИК или региональный избирком не позднее, чем через 30 дней со дня официального сообщения о назначении выборов президента России.

Эти требования изданием Tatler не были выполнены, пояснила федеральный координатор НОМ, сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова . "Журнал не опубликовал информацию о размере и других условиях по размещению агитационных материалов, отсутствуют и сведения об оплате материалов из избирательного фонда кандидата", — приводит слова Бабченковой ТАСС . Более того, ее коллегам не удалось найти этих данных в открытом доступе.

Как писали Dni.Ru , Ксения Собчак оказалась самым богатым кандидатом в президенты. По уровню доходов она опередила не только действующего главу государства, но бизнесменов, претендующих на пост главы государства.

Телеведущая заработала за последние шесть лет 404 миллиона рублей. В качестве источников доходов в анкете ЦИК указаны зарплата на телеканале "Дождь" и радио "Серебряный дождь" , а также в издательском доме Global Media Group — она главный редактор L'Officiel. Кроме того, у Собчак есть доходы от вкладов и ценных бумаг, гонорары и доходы от предпринимательской деятельности. На 28 счетах и вкладах в банках хранится 417 миллионов рублей, есть подмосковный участок и дом, две квартиры в Москве и одна в Петербурге, еще восемь помещений в Северной столице, а также автомобиль Bentley.