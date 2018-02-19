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В семье Серебренникова случилось горе
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Умерла мать Кирилла Серебренникова 

Рамблер 3 часа назад
В Ростове-на-Дону скончалась мать режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга семьи, пожелавшего сохранить анонимность.
По словам собеседника агентства, женщина страдала от «тяжелой болезни» и была парализована. Девятнадцатого февраля ее тело кремировали. Возраст матери режиссера не уточняется.
«Она была прекрасной женщиной, преподавала литературу в школе», — отметил источник ТАСС.
Присутствовал ли режиссер на прощании с матерью, не уточняется. С августа прошлого года он находится под домашним арестом.
В мае дома у Серебренникова и в театре «Гоголь-центр» прошли обыски. В СК заявили, что следственные мероприятия проводились в рамках дела о хищении денег, которые были выделены некоммерческой организации «Седьмая студия» «на развитие и популяризацию искусства». «Седьмая студия» была создана Серебренниковым в 2012 году на основе его курса в Школе-студии МХАТ. Самого Серебренникова допросили в СК как свидетеля и отпустили под обязательство о явке к следователю.
Позже фигурантами дела о хищении бюджетных средств стали экс-гендиректор и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева, а также бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Двадцать второго августа стало известно о задержании Серебренникова. Режиссеру вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет о мошенничестве на 68 миллионов рублей.
В декабре 2017 года режиссер Алексей Герман-младший попросил у президента Владимира Путина милосердного отношения к Серебренникову. Он отметил, что его коллега «просто может не застать в живых отца или маму». Герман говорил, что отцу Серебренникова 84 года, а у матери — болезнь Альцгеймера.
 Ещё 30 источников 
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