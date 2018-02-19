Баскову «приписали» роман с 25-летней моделью

Поклонники считают, что Николай Басков провел День всех влюбленных с 25-летней моделью, а не с невестой Викторией Лопыревой

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Фев 17, 2018 в 5:38 PST Летом прошлого года Николай Басков Виктория Лопырева неожиданно объявили о помолвке. Пара планировала пожениться в Чечне еще в октябре, но потом решили перенести свадьбу. Некоторое время назад в СМИ даже появилась новость о том, что влюбленные тайно сыграли свадьбу, но в скором времени Николай и Виктория опровергли эту информацию. "А как прошел ваш День святого Валентина?" — написала под фотографией София, но так и не стала говорить, кто именно изображен на ее снимке. Некоторые пользователи считают, что София и Николай просто решили подшутить над подписчиками. "Это Басков?", "У него же Лопырева", "Это шутка?", "Чуть со стула не упала, не шутите так больше", — писали поклонники модели. Многие пользователи не верили в роман артистов и считают, что их отношения — всего лишь пиар, а свадьбы в итоге так и не будет. Теперь у поклонников появились основания считать, что это действительно так. Недавно в микроблоге 25-летней модели и «Мисс Россия-2015» Софии Никитчук появилась фотография, на которой мужчина, поразительно похожий на Баскова, дарит ей цветы и практически целует. Так как лица мужчины не видно, то невозможно быть совершенно уверенными, что на снимке позирует певец, но у подписчиков модели сомнений не осталось, что девушка крутит роман с Басковым.