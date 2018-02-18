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Сын Талькова: «Я поехал воевать в Луганск»
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Сын Игоря Талькова: Я поехал воевать в Луганск 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: Кадр Youtube.com
Сын Игоря Талькова Игорь Тальков-младший пошел по стопам знаменитого родственника. Он дает концерты в маленьких клубах по всей стране. Сам пишет стихи и музыку. И каждый год 6 октября артист приезжает в Питер, идет к "Юбилейному" и поет на ступеньках у Дворца спорта песни отца.
Посвятить себя музыке Игорь решился не сразу. В его жизни был очень сложный период, тогда Тальков-младший даже не смог учиться в университете — поступил и через день занятий бросил.
"Понял, что возненавижу музыку, если останусь там, где музыке учат как математике", — рассказал он в интервью сайту газеты "Комсомольская правда".
Позже Игорь создал собственную группу и дал ей необычное название — "Миримир".
"Мне нравится это слово. В нем множество смыслов: мири мир, или мир и мир. Я — мир и вся планета — мир", — пояснил музыкант.
По словам Талькова-младшего, слово "Миримир" он придумал в Луганске, где жил долгое время.
"Кстати, украинские власти занесли мои данные в список сайта "Миротворец" как сепаратиста. Я постоянно рвусь туда на концерт, но меня не пускают близкие. Говорят, что меня там убьют", — развел руками артист.
В целом Донбасс — больная для Игоря тема.
"Я написал песни "Братские народы", "Украина и Россия". Я испытал шок, когда в 2014 году на Донбассе началась война. У меня кипела кровь. Тогда я еще употреблял алкоголь. Как-то меня, пьяного, силой с автобуса сняли друзья. Я ехал воевать. Но потом меня люди вразумили: "Твое оружие — песня", — вспомнил музыкант.
Сейчас у Талькова-младшего есть мечта — заработать денег на свой домик в Крыму и уехать туда жить навсегда. Пока для 36-летнего артиста это недостижимая цель — концерты прибыли не приносят, денег едва хватает, чтобы заплатить коллегам по группе.
Напомним, Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный". Сыну музыканта на тот момент было девять лет.
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