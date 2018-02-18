Сын Талькова: «Я поехал воевать в Луганск»

Сын Игоря Талькова: Я поехал воевать в Луганск

Сын Игоря Талькова Игорь Тальков-младший пошел по стопам знаменитого родственника. Он дает концерты в маленьких клубах по всей стране. Сам пишет стихи и музыку. И каждый год 6 октября артист приезжает в Питер, идет к "Юбилейному" и поет на ступеньках у Дворца спорта песни отца.

"Понял, что возненавижу музыку, если останусь там, где музыке учат как математике", — рассказал он в интервью сайту газеты "Комсомольская правда". Посвятить себя музыке Игорь решился не сразу. В его жизни был очень сложный период, тогда Тальков-младший даже не смог учиться в университете — поступил и через день занятий бросил.

Позже Игорь создал собственную группу и дал ей необычное название — "Миримир".

"Мне нравится это слово. В нем множество смыслов: мири мир, или мир и мир. Я — мир и вся планета — мир", — пояснил музыкант.

По словам Талькова-младшего, слово "Миримир" он придумал в Луганске, где жил долгое время.

"Кстати, украинские власти занесли мои данные в список сайта "Миротворец" как сепаратиста. Я постоянно рвусь туда на концерт, но меня не пускают близкие. Говорят, что меня там убьют", — развел руками артист.

В целом Донбасс — больная для Игоря тема.

"Я написал песни "Братские народы", "Украина и Россия". Я испытал шок, когда в 2014 году на Донбассе началась война. У меня кипела кровь. Тогда я еще употреблял алкоголь. Как-то меня, пьяного, силой с автобуса сняли друзья. Я ехал воевать. Но потом меня люди вразумили: "Твое оружие — песня", — вспомнил музыкант.

Сейчас у Талькова-младшего есть мечта — заработать денег на свой домик в Крыму и уехать туда жить навсегда. Пока для 36-летнего артиста это недостижимая цель — концерты прибыли не приносят, денег едва хватает, чтобы заплатить коллегам по группе.

Напомним, Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный". Сыну музыканта на тот момент было девять лет.