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Галкина возмутило сжигание католического храма в Масленицу
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Галкин после Масленицы раскритиковал закон о защите чувств верующих 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Ведущий Максим Галкин раскритиковал «очень спорный закон о защите веры» в России после того, как в Калужской области по случаю Масленицы сожгли арт-объект в виде католического собора.
Он опубликовал в своем Instagram фото сжигания арт-объекта скульптора Николая Полисского в виде католического собора в Никола-Ленивце Калужской области под шаманские песнопения. Галкин задался вопросом, почему в «народно-православный праздник» сжигают не традиционное чучело, а огромный тридцатиметровый костел.
>> Как сжигали "католический храм" на Масленицу
«Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших каналах?» — написал Галкин.
В этом он увидел «кривозеркальный перекос нашего общества» — в стране, где принят закон о защите веры, люди смотрят на «пылающий храм религии, находящейся в меньшинстве в России, а значит неинтересной власти с точки зрения голосов, а значит беззащитной».
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