Галкина возмутило сжигание католического храма в Масленицу

Галкин после Масленицы раскритиковал закон о защите чувств верующих

Он опубликовал в своем Instagram фото сжигания арт-объекта скульптора Николая Полисского в виде католического собора в Никола-Ленивце Калужской области под шаманские песнопения. Галкин задался вопросом, почему в «народно-православный праздник» сжигают не традиционное чучело, а огромный тридцатиметровый костел.

>> Как сжигали "католический храм" на Масленицу «Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших каналах?» — написал Галкин.

В этом он увидел «кривозеркальный перекос нашего общества» — в стране, где принят закон о защите веры, люди смотрят на «пылающий храм религии, находящейся в меньшинстве в России, а значит неинтересной власти с точки зрения голосов, а значит беззащитной».