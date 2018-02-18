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Больной раком Успенский не может ходить
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Больной раком Успенский не может ходить 

Дни.ру 59 минут назад
Фото: Дни.ру
Писатель Эдуард Успенский продолжает бороться с раком. Он не может ходить, однако надеется, что лечение поможет ему победить страшную болезнь.
Очередной выпуск программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1" был посвящен бывшим участникам хора Виктора Попова. Андрей Малахов собрал в студии многих кумиров советских школьников. Тогда им помогли прогреметь на всю страну песни про персонажей книг Эдуарда Успенского — Чебурашку и Крокодила Гену.
Для участия в съемках авторы шоу пригласили и самого писателя, однако он прийти не смог по состоянию здоровья. Успенский передвигается на инвалидной коляске. На ежедневные процедуры его возит дочь. Тем не менее, гости студии и телезрители смогли увидеть знаменитого детского писателя на экранах. Он рассказал о своем самочувствии.
"У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я сейчас прохожу четвертый курс химиотерапии, самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, это последний курс терапии, и она мне поможет", — рассказал Эдуард Успенский.
Кроме того, он обратился ко всем, кто переживает за его здоровье.
"Уважаемые люди, которые за меня переживают, я хочу пожелать вам здоровья. Всегда имейте рядом верных друзей. У меня есть близкие, и поэтому я как-то весело болею, легче все переношу. Давайте вместе дружно жить и выздоравливать", — пожелал писатель.
Несмотря на постоянные боли, вызванные болезнью, Эдуард Успенский продолжает с оптимизмом смотреть в свое будущее. Его поддерживает жена и дети.
"Дело тянется довольно давно. Чем чаще мне удается вывернуться, тем больше вероятность, что вывернусь и в следующий раз", — рассказывал он раньше.
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