Больной раком Успенский не может ходить

Писатель Эдуард Успенский продолжает бороться с раком. Он не может ходить, однако надеется, что лечение поможет ему победить страшную болезнь.

Очередной выпуск программы "Привет, Андрей " на телеканале "Россия 1" был посвящен бывшим участникам хора Виктора Попова . Андрей Малахов собрал в студии многих кумиров советских школьников. Тогда им помогли прогреметь на всю страну песни про персонажей книг Эдуарда Успенского — Чебурашку и Крокодила Гену.

"У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я сейчас прохожу четвертый курс химиотерапии, самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, это последний курс терапии, и она мне поможет", — рассказал Эдуард Успенский. Для участия в съемках авторы шоу пригласили и самого писателя, однако он прийти не смог по состоянию здоровья. Успенский передвигается на инвалидной коляске. На ежедневные процедуры его возит дочь. Тем не менее, гости студии и телезрители смогли увидеть знаменитого детского писателя на экранах. Он рассказал о своем самочувствии.

Кроме того, он обратился ко всем, кто переживает за его здоровье.

"Уважаемые люди, которые за меня переживают, я хочу пожелать вам здоровья. Всегда имейте рядом верных друзей. У меня есть близкие, и поэтому я как-то весело болею, легче все переношу. Давайте вместе дружно жить и выздоравливать", — пожелал писатель.

Несмотря на постоянные боли, вызванные болезнью, Эдуард Успенский продолжает с оптимизмом смотреть в свое будущее. Его поддерживает жена и дети.