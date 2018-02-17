Джигарханян потерял вырученные за квартиру миллионы

Джигарханян потерял вырученные за продажу квартиры миллионы

Актер потребовал от покупателя заново оплатить недвижимость. Ситуация складывается парадоксальная.

Армену Джигарханяну — 82 года. В таком почтенном возрасте уж трудно сохранять былую ясность ума и твердость памяти. К тому же скандальный развод, вероятно, заметно потрепал нервы актеру. Вот и случаются в поведении его странности.

Например, он продал за несколько миллионов рублей долю в своей Арбатской квартире, где жил с Татьяной Власовой. А потом то ли потерял, то ли забыл про деньги, то ли ушлая Виталина Цымбалюк-Романовская пришла им ума. Словом, потребовал от покупателя заново оплатить недвижимость, даже пригрозил судом. Но бизнесмен решил, что проще еще раз заплатить алчному или страдающему склерозом артисту, чем ввязываться в тяжбу с ним.

"Сейчас мы готовим мировое соглашение, — сообщил покупатель, бизнесмен Юрий Растегин. — Буквально на днях я встретился с представителями Джигарханяна. В итоге мы решили, что будем оформлять отдельный документ. В нем укажем, что из гуманных соображений моя фирма готова сделать дополнительное финансовое вложение. Получается, я повторно выкуплю часть квартиры. Не буду называть сумму, но могу сказать, что она с шестью нулями. Меня это устраивает".

Растегин обещает, что будет вести себя аккуратнее и все деньги станет официально переводить на счет, а не платить наличными. "Буду действовать исключительно в рамках закона. — цитирует предпринимателя "Собеседник". — Чтобы потом не возникало подобных ситуаций". В квартире он планирует открыть музей Народного артиста СССР Армена Джигарханяна.