Андрей Аршавин отказался спасать жену: Алису вызвали в прокуратуру, ей грозит 8 лет тюрьмы

Скандал в семье футболиста получил неожиданное продолжение

В семье футболиста Андрея Аршавина сейчас непростые времена. Напомним, что экс-игрок «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин играет в казахстанском клубе «Кайрат». Его жена с детьми периодически прилетает к нему в Алма-Ату. Сейчас Андрей Аршавин с командой находится на сборах в Турции.

У 35-летней Алисы Аршавиной есть сын и дочь от предыдущего брака и общая с Аршавиным дочь — годовалая Есения. Алиса сейчас прилетела в Турцию к мужу, чтобы договориться о помощи. Андрей Аршавин обещал поддержать жену в скандале, который сам и спровоцировал. Но пока Алисе не удалось уговорить мужа помочь ей, хотя Аршавин обещал оказывать поддержку (ниже переписка футболиста с адвокатом Алисы).

Напомним, что в декабре 2017 года в социальных сетях было опубликовано совместное видео из ресторана Андрея Аршавина и фотомодели из Казахстана Ольги Семеновой . После этого Ольга Семенова заявила, что на нее начались нападки со стороны Алисы Аршавиной. Семенова обвинила Алису в том, что она угрожает ей и подала на Аршавину заявление в Генеральную прокуратуру Казахстана.

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Первое заявление поступило в прокуратуру 11 января 2018 году, но не было принято, а вот повторное — 8 февраля Генеральная прокуратура приняла. Сейчас Алис Аршавину вызывают для дачи показаний. Ей грозит 8 лет тюремного срока. И это не шутки.

Женщина не ожидала такого развития событий. Алиса Аршавина так прокомментировала нам ситуацию: "У меня очень хорошая команда, адвокаты, но это другая республика. У нас бы уже посмеялись, но это ее город, ее страна. Это все не просто так, девушка и этот Паша захотели меня слить, чтобы я не мешала им зарабатывать на Андрее. Девушка хочет больших денег за свои ежедневные услуги, порядка 3 тысяч долларов в месяц. Им нужно было, чтобы он был свободен, вот и все. Я конечно не ожидала, что Андрей вот так по неосторожности меня под статью подставил. Мой адвокат с 30 летним стажем в шоке от такой чуши в заявлении. Как генеральная прокуратура приняла это заявление, кто ей помог? Это дело очень хорошо подготовлено. По-моему мне уже легче сесть, если честно. Я отчаялась. Уже легче пойти, сдаться и отсидеть. Надеюсь, гражданке Российской Федерации, помогут и переведут дело в Россию…"

Модель Ольга Семенова. Фото: социальные сети.

Адвокат Алисы Аршавиной считает, что Андрей Аршавин стал жертвой аферистов. Версия стороны Аршавиной такая. Незадолго до злополучной встречи с Ольгой в компании Аршавина появился Павел Забара, который познакомил футболиста со своей школьной подругой Ольгой Семеновой. Якобы эта Семенова мечтала познакомиться с Аршавиным. Знакомство состоялось в ресторане, откуда Семенова подвезла Аршавина в ближайший клуб. Все передвижения снимались на видео — оно есть в материалах дела. Из клуба футболист уехал не к Семеновой, а домой.

Ну а дальше началась история с тем самым видео из ресторана, которая может вылиться в уголовный срок для Алисы Аршавиной.

Переписка Андрея Аршавина с адвокатом жены. Футболист просит помочь адвоката (А. В.) супруге. Но сам пока никаких действий не предпринимает.