Бузова «превзошла» себя

Телеведущая и певица Ольга Бузова хотела произвести впечатление красивой фразой в Instagram, в итоге впечатлила подписчиков странным фото.

Она выложила в соцсети свою фотографию в красном платье, сопроводив его следующей фразой:

«Главное в жизни — не подняться выше других, а превзойти саму себя».

В итоге пользователи с ней согласились, придя к выводу, что телезвезда превзошла себя в искусстве фотошопа, правда, на этот раз, позабыв о теле.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 16, 2018 в 1:45 PST

«Лицо фотошопила, а тело — забыла», — написал пользователь nerealnay80. С ним согласились и другие пользователи.

Кроме того, многих смутило чрезмерное количество косметики на лице. «Макияжа много», — написала одна из пользовательниц.