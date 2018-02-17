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Бузова «превзошла» себя
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Бузова «превзошла» себя 

Рамблер 47 минут назад
Телеведущая и певица Ольга Бузова хотела произвести впечатление красивой фразой в Instagram, в итоге впечатлила подписчиков странным фото.
Она выложила в соцсети свою фотографию в красном платье, сопроводив его следующей фразой:
«Главное в жизни — не подняться выше других, а превзойти саму себя».
В итоге пользователи с ней согласились, придя к выводу, что телезвезда превзошла себя в искусстве фотошопа, правда, на этот раз, позабыв о теле.
«Лицо фотошопила, а тело — забыла», — написал пользователь nerealnay80. С ним согласились и другие пользователи.
Кроме того, многих смутило чрезмерное количество косметики на лице. «Макияжа много», — написала одна из пользовательниц.
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