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Ваенга показала последствия своей болезни
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Елена Ваенга попала в больницу 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Елена Ваенга уже несколько дней находится на лечении в больнице; на выложенном в соцсети фото видно, что артистке установили капельницу.
Фото с капельницей Ваенга выложила в субботу в своем Instagram, написав, что нахождение в больнице ее «подзадолбало».
Ранее артистка писала в соцсети, что ей «хорошо» в больнице — она вспоминает детство и юность, так как врачи ее «жалеют и лечат».
Из хэштегов к одному из фото становится понятно, что актриса попала в больницу из-за бронхита.
«Лечитесь и выздоравливайте! И пусть у вас никогда не будет низкого иммунитета! Крепкого вам здоровья на много лет вперёд!», — желает поклонница под псевдонимом nataly101158 под одним из фото певицы.
«Бедненькая…Скоро все пройдет. Все хорошо будет. Скоро весна. Все обновляется. Выздоравливайте! Спите побольше! Сон — подзарядка для организма», — написал комментатор под псевдонимом klokengammer. Елена Ваенга — российская эстрадная певица, автор песен, актриса. Известна такими хитами, как «Шопен», «Белая птица», «Абсент».
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