Ваенга показала последствия своей болезни

Елена Ваенга попала в больницу

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Фев 16, 2018 в 11:10 PST Елена Ваенга уже несколько дней находится на лечении в больнице; на выложенном в соцсети фото видно, что артистке установили капельницу.

Фото с капельницей Ваенга выложила в субботу в своем Instagram, написав, что нахождение в больнице ее «подзадолбало».

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Фев 13, 2018 в 2:33 PST Ранее артистка писала в соцсети, что ей «хорошо» в больнице — она вспоминает детство и юность, так как врачи ее «жалеют и лечат».

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Фев 16, 2018 в 9:56 PST Из хэштегов к одному из фото становится понятно, что актриса попала в больницу из-за бронхита.

«Лечитесь и выздоравливайте! И пусть у вас никогда не будет низкого иммунитета! Крепкого вам здоровья на много лет вперёд!», — желает поклонница под псевдонимом nataly101158 под одним из фото певицы.

«Бедненькая…Скоро все пройдет. Все хорошо будет. Скоро весна. Все обновляется. Выздоравливайте! Спите побольше! Сон — подзарядка для организма», — написал комментатор под псевдонимом klokengammer. Елена Ваенга — российская эстрадная певица, автор песен, актриса. Известна такими хитами, как «Шопен», «Белая птица», «Абсент».