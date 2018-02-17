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Известную певицу экстренно гоститализировали
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Известную певицу экстренно гоститализировали 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Instagram
Певица Лама Сафонова, страдающая от онкологического заболевания, накануне была доставлена в НИИ им. Склифосовского с сильнейшим болевым синдромом, об этом сообщается на ее странице в Instagram.
После обследования певицу отпустили под домашнее наблюдение с рекомендацией длительного приёма обезболивающих средств.
«Несколько дней ее не будет в сети. Большая просьба сохранять спокойствие, терпение, поддержать ее добрым словом и молитвами. Спасибо», — говорится в сообщении.
Свой первый альбом певица выпустила в 1991 году, второй альбом — «LAMA» — вышел в 2004 году, именно он принес ей успех и известность. Сафонова так же продюсер и композитор.
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