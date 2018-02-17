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«Пиндосы»: Чичерина нашла виновных в ссоре c украинцами
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«Пиндосы»: Чичерина нашла виновных в ссоре русских и украинцев 

Рамблер 29 минут назад
Певица Юлия Чичерина рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда», что часто бывает в Донбассе, а также об отношениях с россиян с украинцами.
«8 декабря 2014 года я приехала первый раз. Ерзать начала уже летом. Смотрела, читала. В сентябре в Луганске — День города. Решила поехать», — рассказал она.
Тот концерт так и не состоялся. Однако прошло всего несколько месяцев, и певица в Луганске все-таки выступила.
«Но концерт был, 2 января (2015 года. — прим. Рамблера), помню, как люди с недоверчивыми лицами шли на него. Не верили. А выходили радостные», — поделилась Чичерина.
Она отметила, что Донбасс стал самым серьезным этапом в ее жизни. По мнению Чичериной, люди в беде, «как-то просеиваются: кто-то убежал, а тем кто остался, пришлось жить, „причем, достойно“.
На вопрос о том, кто же рассорил украинцев с русскими, Чичерина отвечает: „Пиндосы, что же еще“.
Она уверена, что Украина ушла, но вернется.
»Украинцы — как дети, хотят чтобы и послаще было, и сразу, и без труда. А ведь настоящая крепость тела и духа — у постников», — заявила певица.
По мнению певицы, такое у России бремя, а слабые родственники всегда обвиняют других, в отличие от сильных и смелых, которые ищут причины в себе.
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