«Пиндосы»: Чичерина нашла виновных в ссоре c украинцами

«Пиндосы»: Чичерина нашла виновных в ссоре русских и украинцев

«8 декабря 2014 года я приехала первый раз. Ерзать начала уже летом. Смотрела, читала. В сентябре в Луганске — День города. Решила поехать», — рассказал она.

Тот концерт так и не состоялся. Однако прошло всего несколько месяцев, и певица в Луганске все-таки выступила.

«Но концерт был, 2 января (2015 года. — прим. Рамблера), помню, как люди с недоверчивыми лицами шли на него. Не верили. А выходили радостные», — поделилась Чичерина.

Она отметила, что Донбасс стал самым серьезным этапом в ее жизни. По мнению Чичериной, люди в беде, «как-то просеиваются: кто-то убежал, а тем кто остался, пришлось жить, „причем, достойно“.

На вопрос о том, кто же рассорил украинцев с русскими, Чичерина отвечает: „Пиндосы, что же еще“.

Она уверена, что Украина ушла, но вернется.

»Украинцы — как дети, хотят чтобы и послаще было, и сразу, и без труда. А ведь настоящая крепость тела и духа — у постников», — заявила певица.

По мнению певицы, такое у России бремя, а слабые родственники всегда обвиняют других, в отличие от сильных и смелых, которые ищут причины в себе.