Элтону Джону на концерте дали по зубам

В Сети появился ролик с концерта Элтона Джона в Лас-Вегасе, на котором видно, как британскому певцу и композитору чуть не выбили зубы.

Как следует из видео, опубликованного TMZ, во время исполнения Saturday night's Alright for Fighting один из поклонников бросил в музыканта бусы.

После того, как в лицо Элтону Джону прилетела бижутерия, он ненадолго замешкался, словно проверяя, на месте ли зубы, после чего концерт продолжился.

Напомним, в конце января сообщалось, что 70-летний Элтон Джон собирается закончить гастрольную деятельность из-за проблем со здоровьем.