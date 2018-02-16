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Элтону Джону на концерте дали по зубам
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Элтону Джону на концерте дали по зубам 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
В Сети появился ролик с концерта Элтона Джона в Лас-Вегасе, на котором видно, как британскому певцу и композитору чуть не выбили зубы.
Как следует из видео, опубликованного TMZ, во время исполнения Saturday night's Alright for Fighting один из поклонников бросил в музыканта бусы.
После того, как в лицо Элтону Джону прилетела бижутерия, он ненадолго замешкался, словно проверяя, на месте ли зубы, после чего концерт продолжился.
Напомним, в конце января сообщалось, что 70-летний Элтон Джон собирается закончить гастрольную деятельность из-за проблем со здоровьем.
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