Бузову заподозрили в обмане

Подписчики Ольги Бузовой в Instagram заподозрили телеведущую в обмане. Совместно с Тимуром Батрутдиновым Бузова запустила конкурс, главный приз которого — шикарный дом.

Подписчики Бузовой заподозрили обман. Дело в том, что Ольга часто объявляет всевозможные конкурсы, но никогда не называет их победителей.

На этот раз подписчики решили, что Ольга перегнула палку. В комментариях они призвали ее не обманывать людей и не давать им ложных обещаний.