Бузову заподозрили в обмане 

Ну что, не будем вас томить😉😘 Скажем прямо— мы с Тимуром хотим подарить одному из вас ДОМ🏠🎉! Интересно, существует ли более крутой подарок, который бы выразил всю нашу любовь к ВАМ?❤ Да, это тот самый дом, о котором говорит уже весь инста после репортажа Ксюш💃🏼💃🏼 Он покорил наши сердца тоже💕 Что нужно сделать чтобы выиграть: ✔Подпишитесь на @dom_ili_million2 и всех спонсоров в этом аккаунте. Обязательно на всех! ✅ (они там во вкладке «Подписки») ✔Откройте ваш профиль в день прямого эфира — 8 марта. Будем вместе наблюдать за выбором счастливчика! ✔А от меня на сладенькое🍭 там разыграем IPhone 8, 8+, X и много других подарков! Кстати, если победителю не нужен дом и он выберет деньги, ему переведут 1 млн руб на карту💳 Очень люблю конкурсы именно этих организаторов — у них всегда очень круто👌🏻 __________ Ребята, маленькая просьба от меня) это дебют Тимура, еле уговорили🤫😘давайте все вместе его поддержим🔥💪🏻😜 (Если вдруг заблокируется конкурсный аккаунт, вся информация будет обновляется на сайте ecohouse3.ru)