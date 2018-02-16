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Бузову заподозрили в обмане
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Бузову заподозрили в обмане 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Подписчики Ольги Бузовой в Instagram заподозрили телеведущую в обмане. Совместно с Тимуром Батрутдиновым Бузова запустила конкурс, главный приз которого — шикарный дом.

Ну что, не будем вас томить😉😘 Скажем прямо— мы с Тимуром хотим подарить одному из вас ДОМ🏠🎉! Интересно, существует ли более крутой подарок, который бы выразил всю нашу любовь к ВАМ?❤ Да, это тот самый дом, о котором говорит уже весь инста после репортажа Ксюш💃🏼💃🏼 Он покорил наши сердца тоже💕 Что нужно сделать чтобы выиграть: ✔Подпишитесь на @dom_ili_million2 и всех спонсоров в этом аккаунте. Обязательно на всех! ✅ (они там во вкладке «Подписки») ✔Откройте ваш профиль в день прямого эфира — 8 марта. Будем вместе наблюдать за выбором счастливчика! ✔А от меня на сладенькое🍭 там разыграем IPhone 8, 8+, X и много других подарков! Кстати, если победителю не нужен дом и он выберет деньги, ему переведут 1 млн руб на карту💳 Очень люблю конкурсы именно этих организаторов — у них всегда очень круто👌🏻 __________ Ребята, маленькая просьба от меня) это дебют Тимура, еле уговорили🤫😘давайте все вместе его поддержим🔥💪🏻😜 (Если вдруг заблокируется конкурсный аккаунт, вся информация будет обновляется на сайте ecohouse3.ru)

Публикация от  Ольга Бузова (@buzova86)

Подписчики Бузовой заподозрили обман. Дело в том, что Ольга часто объявляет всевозможные конкурсы, но никогда не называет их победителей.
>> Бузова разочаровала пошлым клипом
На этот раз подписчики решили, что Ольга перегнула палку. В комментариях они призвали ее не обманывать людей и не давать им ложных обещаний.
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