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«Мелкая тварь»: Рынска о видео с кричащим в самолете ребенком
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«Мелкая тварь»: Рынска о видео с кричащим в самолете ребенком 

Рамблер 7 часов назад
Журналистка Божена Рынска на своей странице в Facebook посоветовала не брать в самолеты «невменяемо больных» детей.
Так она прокомментировала вызвавшее резонанс видео о кричавшем в лайнере Lufthansa ребенке.
«Я бы эту мелкую тварь удавила бы <…> Или бы, сорвавшись, в плед самолетный закатала. Раз мама ничего не делает», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Рынска подчеркнула, что «с буйнопомешанными не летают».
«И если у этого бастарда поведенческие проблемы, то я не понимаю, причем тут остальные пассажиры», — заключила она.
В комментариях к своему посту Рынска предложила родителям ребенка «заказать свой самолет» или «сидеть дома». Он также заявила, что требовала бы посадить самолет или «удалить» ребенка из салона.
Видео с криками ребенка, которого СМИ прозвали «демоническим», снял один из пассажиров самолета, художник Шейн Таунли летом 2017 года, но широкую известность ролик приобрел только сейчас. По данным Inquisitr, на протяжении восьмичасового перелета из Германии в Нью-Йорк мальчик безостановочно кричал и залезал на кресла разных пассажиров.
Мать попыталась успокоить ребенка, только когда он начал стучать по обшивке. Она попросила стюардессу, чтобы та включила Wi-Fi, и ребенок смог поиграть в iPad, но отвлечь его не удалось.
Inquisitr отмечает, что мальчик страдает от заболевания, которое влияет на его поведение.
 Ещё 8 источников 
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