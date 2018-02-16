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Звезд попросили не ходить на ток-шоу о разводе Джигарханяна
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Зрители просят Проклову и Сотникову перестать ходить на ток-шоу о разводе Джигарханяна 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская по-прежнему остаются главными героями сводок новостей. В бесконечные скандалы, связанные с разводом пары, ввязывается все больше посторонних. Они кочуют из шоу в шоу: в эфир вышло уже более 40 программ, посвященных разводу пары.
Знаменитости спешат поделиться своей точкой зрения на происходящее и раздают советы. Создается впечатление, что им больше делать нечего и вместо того, чтобы играть в театре или сниматься в кино, они по шесть часов тратят на съемки ток-шоу, где вытаскивается чужое грязное белье.
В аккаунте Виталины появилось обращение к любимым публикой актрисам от зрителей. В нем пользователи горячо попросили Проклову, Титову и Сотникову перестать ходить на ток-шоу с Цымбалюк-Романовской. Они отметили, что привыкли видеть их в кино и у них много почитателей их красоты. Однако участие в подобных передачах показывает, какие они недалекие.
«Обыкновенные бабы в жизни, и многие из вас, оказывается, дуры!», — в сердцах написали они.
Этот факт затмевает красоту актрис и может отвратить от них зрителя, предупредили звезд авторы обращения.
Другие пользователи Сети похвалили пост за справедливость слов и отметили, что эти актрисы давно нигде не снимаются, а ходят на ток-шоу, играют написанные плохими сценаристами роли из-за больших денег, которые им платят за участие в подобных передачах, пишет сайт Dni.ru.
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