Трагедия c DJ Smash: история расследования

1/9 Уже несколько дней в соцсетях не утихает реакция на нападение в ночь на 10 февраля на DJ Smash в пермском в пермском ночном клубе "Дом культуры" Фото: Instagram

2/9 «В баре один товарищ попросил у Андрея о совместном фото. Андрей ответил отказом. Я не знаю, может, был не в настроении. Из-за этого вышел какой-то конфликт, который повлек такие последствия», — рассказала пресс-атташе артиста Фото: instagram.com/timatiofficial

3/9 Как вспоминает Ширман, он приехал вечером в клуб, сфотографировался со всеми желающими, в том числе и с мужчинами, которые затем на него напали. Как выяснилось, им не понравилась компоновка снимка с DJ Smash и они потребовали от артиста ещё раз с ними сфотографироваться. Он ответил отказом, что их и взбесило Фото: facebook.com/Александр Телепнев

4/9 Артист и свидетели главным участником нападения называют бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева, а также его приятеля Сергея Ванкевича Фото: instagram.com/timatiofficial

5/9 На записи с камеры наблюдения видно, как они избивали на музыканта. Ванкевич оттащил DJ Smash от бара, но затем сам упал. По словам артиста, Телепнев ударил его в голову, сбил с ног и продолжил избивать ногами. Ванкевич нанёс ему ещё один удар в голову. Сам Телепнев называет эту информацию «враньем» Фото: Facebook/Александр Телепнев

6/9 Ширмана сразу доставили в травмпункт, где у него зафиксировали открытый перелом челюсти, перелом кости лица правой щеки, а также сотрясение мозга Фото: instagram.com/timatiofficial

7/9 Музыкант сообщил, что ему поставили пластину, с которой нужно будет ходить до конца жизни Фото: instagram.com/timatiofficial

8/9 Членство Александра Телепнева в партии «Единая Россия» приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела по факту драки в ночном клубе с Андреем Ширманом Фото: instagram.com/timatiofficial