Трагедия c DJ Smash: история расследования

10 февраля в Перми избили музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Однако нападавший на артиста до сих пор не наказан.
1/9 Уже несколько дней в соцсетях не утихает реакция на нападение в ночь на 10 февраля на DJ Smash в пермском в пермском ночном клубе "Дом культуры"
Фото:
Instagram
2/9 «В баре один товарищ попросил у Андрея о совместном фото. Андрей ответил отказом. Я не знаю, может, был не в настроении. Из-за этого вышел какой-то конфликт, который повлек такие последствия», — рассказала пресс-атташе артиста
Фото:
instagram.com/timatiofficial
3/9 Как вспоминает Ширман, он приехал вечером в клуб, сфотографировался со всеми желающими, в том числе и с мужчинами, которые затем на него напали. Как выяснилось, им не понравилась компоновка снимка с DJ Smash и они потребовали от артиста ещё раз с ними сфотографироваться. Он ответил отказом, что их и взбесило
Фото:
facebook.com/Александр Телепнев
4/9 Артист и свидетели главным участником нападения называют бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева, а также его приятеля Сергея Ванкевича
Фото:
instagram.com/timatiofficial
5/9 На записи с камеры наблюдения видно, как они избивали на музыканта. Ванкевич оттащил DJ Smash от бара, но затем сам упал. По словам артиста, Телепнев ударил его в голову, сбил с ног и продолжил избивать ногами. Ванкевич нанёс ему ещё один удар в голову. Сам Телепнев называет эту информацию «враньем»
Фото:
Facebook/Александр Телепнев
6/9 Ширмана сразу доставили в травмпункт, где у него зафиксировали открытый перелом челюсти, перелом кости лица правой щеки, а также сотрясение мозга
Фото:
instagram.com/timatiofficial
7/9 Музыкант сообщил, что ему поставили пластину, с которой нужно будет ходить до конца жизни
Фото:
instagram.com/timatiofficial
8/9 Членство Александра Телепнева в партии «Единая Россия» приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела по факту драки в ночном клубе с Андреем Ширманом
Фото:
instagram.com/timatiofficial
9/9 По словам адвоката музыканта, в ближайшие дни следователи допросят подозреваемых — Телепнёва и Ванкевича