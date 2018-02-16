Гайдулян помог онкобольной

Актер Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», на своей странице в Instagram рассказал, как помог своей подопечной Марии Лебедевой победить рак.
По его словам, год назад был открыть сбор денег на лечение девушки, он завершился 31 декабря 2017 года. Неделю назад Лебедевой сделали ПЭТ-обследование (радионуклидный томографический метод исследования внутренних органов) в Германии.
«И мы можем шёпотом, очень осторожно, сказать, что оно показало у Маши развивающуюся ремиссию. Слава Богу! Слава Богу! Теперь мы можем молиться за Машу и верить, что все будет хорошо», — написал он.
Гайдулян поблагодарил всех, кто помог собрать необходимую сумму. Он подчеркнул, что «не бывает маленькой помощи», и все «50, 100, 500 рублей» помогли девушке выздороветь.
Летом 2015 года у самого Гайдуляна диагностировали лимфому второй стадии. СМИ писали, что речь идет о лимфоме Ходжкина. В последние годы выживаемость пациентов с таким диагнозом составляет 60 процентов.
Актер лечился в России и в Германии, проходил сеансы химиотерапии. В марте 2016 года стало известно, что он победил рак.