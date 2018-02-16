Гайдулян помог онкобольной

Актер «Универа» снова победил рак

Актер Андрей Гайдулян , известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», на своей странице в Instagram рассказал, как помог своей подопечной Марии Лебедевой победить рак.

«И мы можем шёпотом, очень осторожно, сказать, что оно показало у Маши развивающуюся ремиссию. Слава Богу! Слава Богу! Теперь мы можем молиться за Машу и верить, что все будет хорошо», — написал он. По его словам, год назад был открыть сбор денег на лечение девушки, он завершился 31 декабря 2017 года. Неделю назад Лебедевой сделали ПЭТ-обследование (радионуклидный томографический метод исследования внутренних органов) в Германии.

Гайдулян поблагодарил всех, кто помог собрать необходимую сумму. Он подчеркнул, что «не бывает маленькой помощи», и все «50, 100, 500 рублей» помогли девушке выздороветь.

Публикация от Андрей Гайдулян (@gaydulyan) Фев 15, 2018 в 5:31 PST

Летом 2015 года у самого Гайдуляна диагностировали лимфому второй стадии. СМИ писали, что речь идет о лимфоме Ходжкина. В последние годы выживаемость пациентов с таким диагнозом составляет 60 процентов.

Актер лечился в России и в Германии, проходил сеансы химиотерапии. В марте 2016 года стало известно, что он победил рак.