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Звезда «Друзей» разводится с мужем
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СМИ: Дженнифер Энистон разводится с мужем 

ТАСС 5 часов назад
Фото: © Willy Sanjuan/Invision/AP
Американская актриса Дженнифер Энистон, известная по роли Рэйчел Грин в сериале "Друзья" (Friends, 1994-2004), и ее супруг, актер и сценарист Джастин Теру, объявили о разводе. Об этом в четверг сообщил портал TMZ.
"Мы лучшие друзья, которые решили, что их пути должны разойтись, но мы хотим продолжить нашу бережно хранимую дружбу", — цитирует портал заявление актеров. По данным издания, решение о разрыве пара приняла в конце 2017 года.
Актеры обручились в 2012 году — спустя семь лет после того, как Энистон развелась с американским актером Брэдом Питтом. Энистон и Теру поженились в 2015 году.
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