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На отказавшуюся ехать в Крым Лолиту подали в суд
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На отказавшуюся ехать в Крым Лолиту подали в суд 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Организаторы гастролей Лолиты Милявской подали на певицу в суд. Истцы потребовали у артистки деньги за то, что она не появилась на собственных концертах в Крыму, пишет «Московский комсомолец» в четверг, 15 февраля.
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Выступления были запланированы на август 2017 года. Организаторы заявили, что потратили более шести миллионов рублей на подготовку мероприятий. Позже Лолита объяснила свои действия тем, что истцы не выполнили ряд ее условий.
Таганский районный суд Москвы зарегистрировал два иска к Лолите — о возмещении ущерба и о защите чести и достоинства. Первое заседание запланировано на апрель 2018 года.
Представители поп-певицы заявили, что ничего не знают об исках.
В августе 2017-го Лолите пришлось объясняться за прозрачный костюм, в котором она появилась во время концерта в Баку. Певица назвала это шуткой, от которой «сама получила удовольствие».
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