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Фото «секс-тренера» Рыбки удалили с сайта фонда «Сколково»
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Фото секс-тренера Рыбки удалили с сайта фонда «Сколково» 

Рамблер 2 часа назад
Фотография человека, похожего на секс-коуча Алекса Лесли, пропала со страницы «Центра Интеллектуальных Систем Прогнозирования» на сайте фонда «Сколково».
>> «Секс-тренера» Рыбки нашли на сайте фонда Сколково
Ранее на сайте фонда был опубликован снимок Кириллова Александра Сергеевича — «директора по науке, идеолога и инвестора проекта». Настоящее имя секс-тренера Алекса Лесли — Александр Кириллов.
Информация о Кириллове до сих пор доступна на странице. Там указано, что у него есть патенты в США, Китае и России, а также более десяти публикаций в англоязычной научной периодике. Он участвовал и выступал с докладами на международных конгрессах в Гонконге, Венеции, Детройте, Милане и других городах.
скриншот обновленной страницы сайта фонда "Сколково"
скриншот страницы с фотографией Александра Кириллова
На сайте Алекса Лесли сказано, что он — «Гуру секса и Соблазения», автор восьми бестселлеров, «профессионал в области знакомств, позиционирования, влюбления, эмоций, секса, БДСМ, шибари». На странице с информацией о Лесли утверждается, что он «генеральный директор исследовательского центра в Сколково», а также руководитель и спикер нескольких других проектов.
Имя Алекса Лесли стало широко известно после скандала с оппозиционером Алексеем Навальным, бизнесменом Олегом Дерипаской и Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка). Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм о Дерипаске. В качестве источников информации для фильма были использованы посты из соцсетей Насти Рыбки и цитаты из ее книги.
Позже Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Лесли-Кириллова за публикацию в соцсетях частных фотографий и аудиозаписей разговоров, сделанных тайно. Представитель бизнесмена заявил, что Вашукевич и Кириллов раскрыли детали частной жизни Дерипаски.
 Ещё 2 источника 
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