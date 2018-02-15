Фото «секс-тренера» Рыбки удалили с сайта фонда «Сколково»

Фотография человека, похожего на секс-коуча Алекса Лесли, пропала со страницы «Центра Интеллектуальных Систем Прогнозирования» на сайте фонда «Сколково».
Ранее на сайте фонда был опубликован снимок Кириллова Александра Сергеевича — «директора по науке, идеолога и инвестора проекта». Настоящее имя секс-тренера Алекса Лесли — Александр Кириллов.
Информация о Кириллове до сих пор доступна на странице. Там указано, что у него есть патенты в США, Китае и России, а также более десяти публикаций в англоязычной научной периодике. Он участвовал и выступал с докладами на международных конгрессах в Гонконге, Венеции, Детройте, Милане и других городах.
скриншот обновленной страницы сайта фонда "Сколково"
скриншот страницы с фотографией Александра Кириллова
На сайте Алекса Лесли сказано, что он — «Гуру секса и Соблазения», автор восьми бестселлеров, «профессионал в области знакомств, позиционирования, влюбления, эмоций, секса, БДСМ, шибари». На странице с информацией о Лесли утверждается, что он «генеральный директор исследовательского центра в Сколково», а также руководитель и спикер нескольких других проектов.
Имя Алекса Лесли стало широко известно после скандала с оппозиционером Алексеем Навальным, бизнесменом Олегом Дерипаской и Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка). Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм о Дерипаске. В качестве источников информации для фильма были использованы посты из соцсетей Насти Рыбки и цитаты из ее книги.
Позже Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Лесли-Кириллова за публикацию в соцсетях частных фотографий и аудиозаписей разговоров, сделанных тайно. Представитель бизнесмена заявил, что Вашукевич и Кириллов раскрыли детали частной жизни Дерипаски.