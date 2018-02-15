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Шурыгина об эскортнице Рыбке: Молодец, че
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«Молодец, че…»: Шурыгина о скандале с Рыбкой 

Рамблер 2 часа назад
Прославившаяся после изнасилования Диана Шурыгина прокомментировала порталу «Дни.ру» скандал вокруг Насти Рыбки.
По мнению Шурыгиной, Рыбка — «молодец», так как, поставив перед собой цель, добилась ее, а именно написала книгу.
«Ну реально молодец, че…» — сказала она.
Тем временем телезвезда уверена, что Рыбка «некрасиво» поступила с бизнесменом Олегом Дерипаской, «уронив» его статус.
Ранее Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, стала одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу.
Позже Рыбка обвинила Дерипаску в изнасиловании, однако затем заявила, что это была шутка. Предприниматель подал на нее в суд за публикацию частных фотографий и скрытно сделанных аудиозаписей, а также пообещал подать иск против Навального.
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