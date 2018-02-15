Шурыгина об эскортнице Рыбке: Молодец, че

«Молодец, че…»: Шурыгина о скандале с Рыбкой

Прославившаяся после изнасилования Диана Шурыгина прокомментировала порталу «Дни.ру» скандал вокруг Насти Рыбки.

«Ну реально молодец, че…» — сказала она. По мнению Шурыгиной, Рыбка — «молодец», так как, поставив перед собой цель, добилась ее, а именно написала книгу.

Тем временем телезвезда уверена, что Рыбка «некрасиво» поступила с бизнесменом Олегом Дерипаской , «уронив» его статус.

Ранее Анастасия Вашукевич , более известная под псевдонимом Настя Рыбка, стала одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу.

Позже Рыбка обвинила Дерипаску в изнасиловании, однако затем заявила, что это была шутка. Предприниматель подал на нее в суд за публикацию частных фотографий и скрытно сделанных аудиозаписей, а также пообещал подать иск против Навального.