Онкобольной жене Малахова сделали операцию

Композитор Алексей Малахов сообщил о том, что его жена, страдающая от опухоли головного мозга, перенесла хирургическое вмешательство. Мужчина поблагодарил всех неравнодушных за молитвы.

Филиппом Киркоровым, Дианой Гурцкая, "Операция закончилась, все в порядке. Кровопотери не было. Ждем пробуждения. Я благодарен всем за ваши молитвы, слова и финансовую поддержку. Без вас бы я ничего не сделал", — написал Малахов. Композитор Алексей Малахов сотрудничает со многими известными артистами. Он работает с Аллой Пугачевой Николаем Басковым и другими. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram мужчина поблагодарил этих и многих других артистов за поддержку и сообщил о том, что его супруга Светлана перенесла операцию.

Публикация от Aleksey Malakhov (@alekseymalakhov) Фев 5, 2018 в 8:24 PST Музыкант верит, что его любимая супруга выкарабкается. "Я прошу всех просто сказать: "Все пройдет хорошо, и исцеление Светланы уже происходит". Всех благодарю", — обратился к многочисленным подписчикам Алексей в той же соцсети.

Подписчики поддержали Малахова. "Все будет хорошо, Алексей! Помогайте Светлане! Рисуйте только светлые картинки в мыслях! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Молюсь и Буду молиться за Светлану каждый день! Скорейшего выздоровления и возвращения домой! Алексей, сил Вам и Светлане, а мы будем помогать молитвами, Россия с Вами, ребята!", "Дай бог Вам сил и терпения! Верьте в бога, он сделает все! Счастья Вам!❤❤❤👌" — написали пользователи Сети Малахову.

Напомним, композитор рассказал о своем горе в начале февраля.