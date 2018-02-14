Перед смертью Яковлев тайно женился

Перед смертью «Иванушка» тайно женился

«Я бы еще поняла, если бы брак был заключен в Черногории», — сообщила Яковлева, отметив, что ее дядя владел там квартирой. По ее словам, Александра Куцевол намерена обжаловать завещание артиста, в котором не упомянута, и уже предоставила документ, согласно которому в течение пяти лет была официально замужем за Яковлевым. Также в свидетельстве сказано, что пара сочеталась браком в Сербии.

К тому же ее удивляет, что «супруги» хранили все в тайне, а также отсутствие фотографий со свадьбы. По ее словам, в данный момент нотариус проверяет подлинность документа Куцевол.

Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года — на следующий день после госпитализации в одну из больниц Москвы. По данным СМИ, певец оказался в клинике с диагнозом «двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени».