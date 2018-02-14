Перед смертью Яковлев тайно женился

Сожительница скончавшегося солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева заявила, что они были женаты. Об этом «Комсомольской правде» рассказала племянница музыканта Татьяна Яковлева.
По ее словам, Александра Куцевол намерена обжаловать завещание артиста, в котором не упомянута, и уже предоставила документ, согласно которому в течение пяти лет была официально замужем за Яковлевым. Также в свидетельстве сказано, что пара сочеталась браком в Сербии.
«Я бы еще поняла, если бы брак был заключен в Черногории», — сообщила Яковлева, отметив, что ее дядя владел там квартирой.
К тому же ее удивляет, что «супруги» хранили все в тайне, а также отсутствие фотографий со свадьбы. По ее словам, в данный момент нотариус проверяет подлинность документа Куцевол.
Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года — на следующий день после госпитализации в одну из больниц Москвы. По данным СМИ, певец оказался в клинике с диагнозом «двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени».