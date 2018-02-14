Пугачева спасла изуродованную Караулову

По словам певицы, Пугачева не раз помогала ей во время съёмок проекта.

Публикация от Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova) Дек 25, 2017 в 8:43 PST

Караулова рассказала, что в то время у нее были длинные волосы, которые она никогда не красила, но стилисты проекта решили сделать девушку сначала ярко-рыжей, а затем шатенкой.

«Он [темно-каштановый] мне катастрофически не шел, из-за испорченных волос я единственный раз рыдала на проекте», — сказала Караулова.

Пугачева прическу назвала ужасной и отправила девушку к своему парикмахеру.

«Я поехала на лимузине Аллы Борисовны в салон красоты к ее мастеру. Там была роскошь, которой я никогда в жизни не видела», — отметила артистка.

Стилист покрасил ее и сделал укладку «под Пугачеву».

Публикация от Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova) Окт 26, 2017 в 5:46 PDT

«Юля, у тебя свой тембр, из-за которого тебя сюда и взяли. Ты должна петь так, как именно ты поешь и чувствуешь! Не хочешь петь, а хочешь кричать — кричи!» — сказала она. Пугачева помогла Карауловой и с техникой пения. Когда девушка записывала дуэт с Муратом Насыровым на песню «Кто-то простит», педагог постоянно просила ее петь по-разному. Наблюдавшая за записью Пугачева решила помочь ученице и спустилась в студию.