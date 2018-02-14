Пугачева спасла изуродованную Караулову 

Певица Юлианна Караулова поделилась воспоминаниями об участии в «Фабрике звезд — 5» Аллы Пугачевой, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на «Теленеделю».
По словам певицы, Пугачева не раз помогала ей во время съёмок проекта.
Караулова рассказала, что в то время у нее были длинные волосы, которые она никогда не красила, но стилисты проекта решили сделать девушку сначала ярко-рыжей, а затем шатенкой.
«Он [темно-каштановый] мне катастрофически не шел, из-за испорченных волос я единственный раз рыдала на проекте», — сказала Караулова.
Пугачева прическу назвала ужасной и отправила девушку к своему парикмахеру.
«Я поехала на лимузине Аллы Борисовны в салон красоты к ее мастеру. Там была роскошь, которой я никогда в жизни не видела», — отметила артистка.
Стилист покрасил ее и сделал укладку «под Пугачеву».
Пугачева помогла Карауловой и с техникой пения. Когда девушка записывала дуэт с Муратом Насыровым на песню «Кто-то простит», педагог постоянно просила ее петь по-разному. Наблюдавшая за записью Пугачева решила помочь ученице и спустилась в студию.
«Юля, у тебя свой тембр, из-за которого тебя сюда и взяли. Ты должна петь так, как именно ты поешь и чувствуешь! Не хочешь петь, а хочешь кричать — кричи!» — сказала она.
«Фабрика звезд-5» выходила с сентября по декабрь 2004 года. Караулова вышла в финал проекта, но победителями стали Виктория Дайнеко, Руслан Масюков и Наталья Подольская.