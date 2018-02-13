Рыбка оказалась «сестрой» Шурыгиной

Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной

В странное время мы живем: героями становятся люди, которых прежде бы посадили на кол, забили камнями и предали анафеме. Dni.Ru разобрались в этом парадоксе.

В книге "Кладбищенские истории" Борис Чхартишвили пишет о дочери индейского вождя До‑Хум‑Ми как о главной звезде великосветского сезона 1843 года. Бедняжка простудилась и умерла, провожаемая в последний путь стуком бубнов и завываниями своих соплеменников.

Главной звездой великосветского сезона 2017 года стала Диана Шурыгина . Несовершеннолетняя из Ульяновска прославилась после того, как на протяжении пяти вечеров в эфире Первого канала в деталях рассказывала на всю страну подробности своего изнасилования. Было ли все добровольно, под действием алкоголя или девушка сама соблазнила парня — об этом мы никогда не узнаем. Зато узнали имя Дианы, которое теперь у всех на устах.

Теперь ее приглашают пройтись по подиуму во время модного показа, Диана ведет популярный блог, получает деньги на ток-шоу, снимается для обложек модных журналов — словом, стала настоящей звездой. Да, одиозной, да, скандальной, да, неоднозначной — но разве это важно?! Иной бы, даже известный артист и рад попасть в какой-либо скандал, да никому не нужен. А все новости про Диану Шурыгину публика жадно ловит. Ловит с единственной целью — плюнуть и проклясть ее. "Порезать стерву на ремешки" призывал один из читателей Dni.Ru в комментарии к очередному тексту о Диане.

Подобная же скользкая слава и у Анастасии Вашукевич , которая сама называет себя Настей Рыбкой. На своей странице в Instagram она не стесняется выкладывать откровенные снимки, показывая, так сказать, товар лицом и прочими частями холеного тела. Но прославилась Рыбка тем, что в паре с подругой Сашей Травкой совокуплялась в пять утра со случайным прохожим на набережной в центре Москвы. За что и была арестована.

Вскоре ее имя прогремело на всю страну в связи с новым скандалом: девушка, как писали, оказывает эскорт-услуги, и в число ее клиентов входят весьма обеспеченные люди. Например, она рассказала о своей якобы имевшей место быть приватной встрече на яхте с миллиардером Олегом Дерипаской . Причем свои похождения она сочно описала в книге "Дневник по соблазнению миллиардера". "Он всегда занимался сексом с выключенным светом. Я научила его сексу везде: при свете, при людях, с двумя и более девушками. Это была его тайная мечта", — призналась Рыбка.

Она гордится тем, что ее считают "лохматым золотом". Ведь ее пестовали и воспитывали лучшие секс-гуру страны. Например, Алекс Лесли убедил Рыбку фиксировать все свои похождения на видео. "Четыре года назад я сказал, что — снимаем все. То есть все, что мы делаем, мы снимаем. И я даже обязал людей снимать в Periscope все, что они делают, и они начали это делать. И вот сейчас, благодаря этому, такой вот хайп. Мы просто начали снимать нашу жизнь, которая не похожа на жизнь обычных людей. Соблазнить олигарха — это прикольно. Просто потому, что это интересно. Девушкам это интересно. И мужикам даже интересно, как соблазняют олигарха", — заявил он.

"Если можно все — значит, можно все. Если тебя штырит — положи на все остальное. Сейчас тебя на что-то вштырило, ты увидела, пошла, а мы из-за этого не улетели куда-то, опоздали… Плевать! Потому что доминирующим фактором в жизни являются эмоции, любовь и страсть. Если горели глаза — это главное!" — эти слова Алекса Лесли, вероятно, и стали девизом Рыбки. Мужикам "интересно смотреть", как соблазняют олигарха, как сношают школьницу, как занимаются сексом с неизвестным в общественном месте. Человека ведь больше ничто не сдерживает — рухнули стены крепости морали, исчез замок нравственности, рассыпался дворец из норм христианской этики. И теперь на обломках устраивают свои шабаши Шурыгины, Рыбки и прочие Травки. Они же сестры — не кровные, но по духу и поступкам.

Она, как и Шурыгина, становится образцом и примером для подражания тем, кто все еще мечтает о богатых мужиках, славе и роскоши. Они как сестры — Рыбка и Шурыгина, как мотыльки, летящие на яркий, порой обжигающий, но такой манящий свет. И в этом, наверное, главный ужас.