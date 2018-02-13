Ваенга встревожила россиян 

Елена Ваенга встревожила поклонников фотографией с капельницей. Фото опубликовал супруг певицы Роман Садырбаев.
А снимке Елена и Роман предстали в больничной обстановке под капельницей.
Фото не на шутку расстроило поклонников Ваенги. Даже оптимистичная подпись к фотографии не успокоила фанатов певицы.
«Не изменяя традициям, собрались на отдых. В одном флаконе и море и солнце и воздух. Ща отдохнём и опять на работу», — написал Роман.
«Ничего себе… Скорейшего выздоровления!», — принялись желать паре подписчики.
«Капельницы — восстанавливающие и витаминные? Это хорошо!», — догадались менее впечатлительные комментаторы.
Напомним, что летом 2017 года Елена Ваенга травмировала шею. Из-за травмы ей пришлось на месяц отказаться от концертной деятельности.