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Ваенга встревожила россиян
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Ваенга встревожила россиян 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Елена Ваенга встревожила поклонников фотографией с капельницей. Фото опубликовал супруг певицы Роман Садырбаев.
А снимке Елена и Роман предстали в больничной обстановке под капельницей.
Фото не на шутку расстроило поклонников Ваенги. Даже оптимистичная подпись к фотографии не успокоила фанатов певицы.
«Не изменяя традициям, собрались на отдых. В одном флаконе и море и солнце и воздух. Ща отдохнём и опять на работу», — написал Роман.
«Ничего себе… Скорейшего выздоровления!», — принялись желать паре подписчики.
«Капельницы — восстанавливающие и витаминные? Это хорошо!», — догадались менее впечатлительные комментаторы.
Напомним, что летом 2017 года Елена Ваенга травмировала шею. Из-за травмы ей пришлось на месяц отказаться от концертной деятельности.
 Ещё 5 источников 
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