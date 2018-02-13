В семье Плющенко и Рудковской случился раскол

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал выступление российских фигуристов на Играх-2018 в Южной Корее. То, как показали себя наши спортсмены в Пхенчхане, вызвало в семье Плющенко и Яны Рудковской жаркие споры.

"Женя Медведева короткую программу откатала блистательно. По сравнению с недавним чемпионатом Европы выглядела намного увереннее. Слава богу, о травме больше ничего не напоминает", — приводит слова знаменитости "Спорт-Экспресс". "Произвольная программа Алины Загитовой мне тоже очень понравилась. Четко, грамотно, красиво. С уверенными прыжками, сложными комбинациями. Ни единой помарки! Умница! Бриллиант!", — похвал юную коллегу Плющенко. По словам фигуриста, наши соотечественницы вытащили сборную России в командном турнире на второе место. Евгений Плющенко назвал Евгению Медведеву и Алину Загитову "волшебными девчонками".

"Кому-то больше импонирует Женя, кому-то — Алина. Это нормально. На вкус и цвет товарища нет. Мы с Яной, моей женой, даже ставочки сделали. Я — на одну нашу девочку, супруга — на другую. Вот и поглядим, чья возьмет", — поделился. По его мнению, у девушек абсолютно равные шансы на олимпийское золото. Однако Евгений признал, что у обеих фигуристок есть свои болельщики, которые могут считать иначе. Разделились по этому мнению и в семье Плющенко.