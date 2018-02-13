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Названа дата похорон актера Соловьева 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © Студия ТРИТЭ 2000 г
Похороны актера и продюсера Дмитрия Соловьева, умершего на 44-м году жизни, пройдут в среду, 14 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом, как сообщила телекомпания РЕН ТВ, рассказала бывшая супруга Сергея Соловьева — отца Дмитрия — Татьяна Друбич.
Прощание с актером состоится в этот же день в московском храме Иоанна Богослова.
Ранее коллега Соловьева Ольга Сидорова рассказала Пятому каналу, что актер умер от панкреатита.
По ее словам, заболевание поджелудочной железы могло возникнуть из-за осложнений после гриппа.
Дмитрий Соловьев получил известность благодаря главным ролям в фильмах "Дом под звездным небом" и "Нежный возраст". Кроме того, он стал одним из авторов сценария картины "Нежный возраст" и продюсером фильма "Ке-ды".
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