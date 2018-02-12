Нетребко обвинили в обогащении на покойном Хворостовском

На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро довольно жестко прошлась по Анне Нетребко.

"Анна "Только Не Провались Под Ней Сцена" Нетребко дала концерт в Москве. Концерт был посвящен памяти ее друга и коллеги Дмитрия Хворостовского. Цены на билеты доходили до 150 тысяч рублей. Как вам такой бизнес на костях сгоревшего от рака товарища?" — задала риторический вопрос Миро.

Далее блогер напомнила о том, как отреагировала сама Анна на всколыхнувшийся скандал с ценами на билеты.

"Когда Нетребко ткнули носом в ее откровенно непотребное поведение, она тут же ушла в отказ, заявив, что ничего не знала и, вообще, против! "Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я ЕЩЕ РАЗ услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100000 рублей — я просто не приеду больше… всем спасибо", разверещалась напоказ Нетребко, установив приемлемую, как ей кажется, стоимость билетов на ее выступление", — написала Лена.

Миро расценила запись Нетребко, сделанную ей в Instagram, как новые расценки.

"Сто тысяч рублей. Нетребко считает, что это нормально — отвалить столько денег за концерт. Сто пятьдесят — беспредел, а сто — вполне себе ок", — констатировала блогер.

Сама Лена дала понять, что не считает такой прейскурант адекватным. Более того, блогер поделилась своими сомнениями.