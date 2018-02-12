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Панин вновь шокировал общественность
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Панин вновь шокировал россиян 

Рамблер 6 часов назад
Скандальный актер Алексей Панин опубликовал очередное провокационное фото в своем Instagram.
На этот раз актер предстал в компании обнаженной девушки в море. Судя по хэштегам, снимок был сделан на нудистском пляже в Ялте.
>> Задержан актер Алексей Панин
«В мужчине главное — чувство юмора. А если он еще и извращенец — то он идеален!», — подписал фотографию Панин.
Комментаторы, как обычно, разделились на два лагеря. Одни посчитали, что Панин "перегнул палку", другие поддержали его в стремлении жить "вне всяких рамок и ограничений".
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