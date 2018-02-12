Панин вновь шокировал общественность

Панин вновь шокировал россиян

Скандальный актер Алексей Панин опубликовал очередное провокационное фото в своем Instagram.

На этот раз актер предстал в компании обнаженной девушки в море. Судя по хэштегам, снимок был сделан на нудистском пляже в Ялте.

«В мужчине главное — чувство юмора. А если он еще и извращенец — то он идеален!», — подписал фотографию Панин.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 11, 2018 в 11:49 PST

Комментаторы, как обычно, разделились на два лагеря. Одни посчитали, что Панин "перегнул палку", другие поддержали его в стремлении жить "вне всяких рамок и ограничений".