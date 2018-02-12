Джигарханян о бывших женах: «пусть они все сдохнут»

Джигарханян о бывших женах: Все эти бабы, пусть они все сдохнут!

Актер Василий Ливанов много лет дружит с Арменом Джигарханяном . Но сегодняшнее состояние бывшего мужа Виталины Цымбалюк-Романовсковой вызывает тревогу. Он находится в ужасно состоянии.

"Я позвонил Армену, чтобы как-то его поддержать (после развода — Прим. ред.). И был просто шокирован, потому что Армен — а мы много-много лет знакомы, и он вообще-то не матерщинник, а очень выдержанный человек — просто кричал, что ему не свойственно: "Все эти бабы, пусть они все сдохнут…". И крыл матом, не давая мне слова вставить. И я понял, что с ним — беда. Человек просто в морально-болезненном состоянии", — рассказал Ливанов.

По его словам, сегодня Джигарханян находится в страшном состоянии.

"Я себе не мог представить, чтобы Армен Джигарханян, любимый миллионами артист, сидел в сером больничном халате, у него висели криво отросшие усы, а он тыкал в объектив пальцем и орал: "Воровка! Посадить воровку!", — вздыхает Борис.

Хотя "воровкой" украинская пианистка была для Джигарханяна не всегда.

"В 2009 году с ним случился второй инсульт. Я узнал об этом, стал звонить ему домой, трубку брала Виталина. Она мне на протяжении довольно долгого времени говорила, что Армен Борисович пока не может разговаривать по телефону. Наконец, наступил день, когда Армен взял трубку. И вот что я от него услышал: "Вася, я уже не мог бы никогда разговаривать ни с кем, если бы не Виталина! Она спасла мне жизнь, вытащила с того света". Это Армен сказал: "Я жизнью обязан этой молодой женщине", — цитирует Ливанова газета "Слово".

Напомним, что Виталина отдала пожилому артисту свои лучшие годы — кормила его из ложечки, готовила диетическую еду, водила под ручку, шила на заказ обувь. А он не раз признался, чем в свое время пленила его оборотистая украинка: "83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!"