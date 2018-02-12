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Названа причина смерти Дмитрия Соловьева
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Названа причина смерти Дмитрия Соловьева 

Рамблер 3 часа назад
Фото: кадр из фильма "Нежный возраст"
Сын Сергея Соловьева актер Дмитрий Соловьев умер от осложнений, вызванных гриппом. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала актриса Ольга Сидорова.
По ее словам, причиной смерти Дмитрия стал панкреатит, возникнувший как осложнение после гриппа.
>> Умер Дмитрий Соловьев
Ольга Сидорова была партнершей Соловьева по фильму «Нежный возраст». После съемок актеры поддерживали дружеские отношения.
Как рассказала Ольга, Соловьев не был профессиональным актером, но ему это и не было нужно.
«В фильме "Нежный возраст" он играл себя», — добавила она.
О смерти Дмитрия Соловьева рассказала его мачеха Татьяна Друбич. Позже телеканал РЕН ТВ сообщил, что 7 января Соловьев попал в больницу с деструктивным заболеванием поджелудочной железы.
 Ещё 24 источника 
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