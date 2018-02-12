Названа причина смерти Дмитрия Соловьева 

Сын Сергея Соловьева актер Дмитрий Соловьев умер от осложнений, вызванных гриппом. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала актриса Ольга Сидорова.
По ее словам, причиной смерти Дмитрия стал панкреатит, возникнувший как осложнение после гриппа.
Ольга Сидорова была партнершей Соловьева по фильму «Нежный возраст». После съемок актеры поддерживали дружеские отношения.
Как рассказала Ольга, Соловьев не был профессиональным актером, но ему это и не было нужно.
«В фильме "Нежный возраст" он играл себя», — добавила она.
О смерти Дмитрия Соловьева рассказала его мачеха Татьяна Друбич. Позже телеканал РЕН ТВ сообщил, что 7 января Соловьев попал в больницу с деструктивным заболеванием поджелудочной железы.