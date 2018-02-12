Названа причина смерти Дмитрия Соловьева

По ее словам, причиной смерти Дмитрия стал панкреатит, возникнувший как осложнение после гриппа.

Ольга Сидорова была партнершей Соловьева по фильму «Нежный возраст». После съемок актеры поддерживали дружеские отношения.

Как рассказала Ольга, Соловьев не был профессиональным актером, но ему это и не было нужно.

«В фильме "Нежный возраст" он играл себя», — добавила она.