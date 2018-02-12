Тимати отреагировал на избиение DJ Smash

Тимати показал фото избитого DJ Smash

Рэпер Тимати прокомментировал избиение DJ Smash , произошедшее в пермском ночном клубе.

DJ Smash (Андрей Ширман) получил открытый перелом челюсти после инцидента в пермском ночном клубе «Дом культуры». Местный депутат и мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев избил Ширмана после того, как тот отказался с ним сфотографироваться.

На своей странице в Instagram Тимати обратился к депутату Телепневу, пригрозив, что на его поведение обратят внимание правоохранительные органы в Москве и губернатор Пермского края Максим Решетников . Также Тимати выразил сожаление, что его не оказалось в тот вечер рядом с DJ Smash, чтобы заступиться за «парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал».

«Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ТЫ «депутат» можешь оказаться в сложной ситуации», — заключил Тимати.