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Тимати отреагировал на избиение DJ Smash
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Тимати показал фото избитого DJ Smash 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Рэпер Тимати прокомментировал избиение DJ Smash, произошедшее в пермском ночном клубе.
DJ Smash (Андрей Ширман) получил открытый перелом челюсти после инцидента в пермском ночном клубе «Дом культуры». Местный депутат и мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев избил Ширмана после того, как тот отказался с ним сфотографироваться.

‼️Телепнев Александр Александрович (депутат по Пермскому краю, так же глава Пермского ММА и мастер спорта по рукопашному бою) в субботу утром, вдвоём со своим трусливым дружком (в группе лиц) будучи в не трезвом состоянии (о чем уже свидетельствуют как минимум 15чел) в ночном клубе «Дом Культуры» сломал челюсть, и нанёс черепно-мозговые травмы, на чем не остановился и добил вдвоём ногами моего друга и коллегу @djsmash за то, внимание: что он отказался сделать фото на память! Так вот ПЕТУШОК ты ё****ый, ты же профессионал?! А развалил парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал, ещё и добил вдвоем ногами! Я зачем все это пишу, не с целью из себя правозащитника строить, просто хочу что бы жители замечательного города Пермь (который прославляет на всю страну @djsmash являясь успешным артистом) знали какой гнилой ПИДАРАСТ живёт у них в городе. Что бы в Москве обратили внимание на члена, региональной партии, что бы может быть губернатор Пермского края — Решетников Максим Геннадьевич прочитал это и дал соответствующие поручения правоохранительным органам. Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ТЫ «депутат» можешь оказаться в сложной ситуации.

Публикация от  Black Star (@timatiofficial)

На своей странице в Instagram Тимати обратился к депутату Телепневу, пригрозив, что на его поведение обратят внимание правоохранительные органы в Москве и губернатор Пермского края Максим Решетников. Также Тимати выразил сожаление, что его не оказалось в тот вечер рядом с DJ Smash, чтобы заступиться за «парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал».
«Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ТЫ «депутат» можешь оказаться в сложной ситуации», — заключил Тимати.
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