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Осин пятый день находится без сознания
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Осин пятый день находится без сознания 

Дни.ру 21 минуту назад
Фото: Кадр youtube.com
Близкие певца почти потеряли надежду. Причиной несчастья стал очередной запой.
Когда певцов Евгения Осина и Криса Кельми отправляли на реабилитацию в центр DeNova, то казалось, что скоро они избавятся от пагубной привычки и зеленый змий навсегда освободит их из своих пут. Тем более, стоимость пребывания здесь, как говорят, составляет заоблачные 800 тысяч в месяц. Казалось бы, за такие деньги люди могут рассчитывать на качественную и быструю помощь профессионалов…
"У Жени (Осин — Прим. ред.) идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается, — рассказали Dni.Ru близкие певца. — Насколько мы знаем, он уже пятый день находится без сознания, не может встать с кровати, никого не узнает, ходит под себя. Не лучше обстоят дела и у Криса Кельми. Деньги за них заплачены большие, но воз и ныне там".
А вот Дана Борисова, которая тоже была когда-то зависима, твердо и бесповоротно решила вести здоровый образ жизни.
"Мой путь — трезвость, — заявила она в интервью Dni.Ru. — Я никогда с него не сойду. Обхожу стороной полки со спиртным в магазинах. В Новый год, дабы не пить шампанское, просто легла спать". Жаль, что последнее время меня очерняют всякие желтые — типа "Ты не поверишь!" на НТВ — программы. Они распространяют ложь, что меня принудительно отправляют на реабилитацию, поскольку у меня якобы был срыв. Причем репортеры идут на откровенный подлог — показывают старые съемки, изменяют мой голос, чтобы казалось, будто я нахожусь под кайфом. Я ответственно заявляю, что никакого срыва не было, что я ничего уже почти год не употребляю".
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